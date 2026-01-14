Tiendas D1 presenta un producto sorpresa que organiza y mantiene el hogar limpio por menos de 60.000 pesos. (Imagen: Archivo)

Tiendas D1 sigue renovando su oferta de productos para el hogar con un lanzamiento que ya capta la atención de los compradores: se trata de un Escurridor de Platos Red Flag de una unidad, disponible en sus sucursales por menos de $60.000.

Este artículo es ideal para quienes buscan mantener la cocina organizada y limpia, facilitando el escurrido de platos, utensilios y vasos de manera rápida y práctica.

Desde su anuncio, el producto ha provocado que compradores en todo el país formen largas filas para conseguirlo. A continuación, te contamos sus principales características y motivos por los que vale la pena adquirirlo.

Escurridor de platos en D1: organización y estilo a bajo precio

El escurridor de platos Red Flag de Tiendas D1 es una opción económica y funcional para quienes buscan optimizar el espacio y mantener el orden en la cocina. Con su diseño compacto, materiales resistentes y facilidad de mantenimiento, representa una excelente relación calidad-precio.

Disponible en las tiendas D1 por tan solo $59.900 COP, es una adquisición que no solo mejora la organización del hogar, sino que también ofrece durabilidad y estilo.

Características que lo destacan

Diseño compacto y funcional : presenta un diseño compacto que se adapta a espacios reducidos. Además, su estructura permite un drenaje eficiente, evitando la acumulación de agua y facilitando el secado de los utensilios.

Materiales resistentes y duraderos : fabricado con materiales de alta calidad como el hierro, la madera y el plástico, garantiza resistencia y durabilidad. Su construcción robusta soporta el peso de platos y utensilios sin comprometer su estabilidad.

Fácil mantenimiento : gracias a su diseño sencillo, el escurridor es fácil de limpiar. Su superficie lisa evita la acumulación de residuos, permitiendo una higiene óptima y prolongando su vida útil.

Versatilidad en el hogar: puede adaptarse a otras áreas del hogar. Su diseño versátil lo convierte en una herramienta útil para organizar diversos utensilios y objetos en diferentes espacios.

Dónde conseguir el escurridor de D1

El producto está disponible en tiendas D1 de todo el país, sujeto a disponibilidad. Se recomienda adquirirlo pronto, ya que este tipo de artículos suelen agotarse rápidamente por su utilidad y bajo costo.

Tiendas D1 se destaca por ofrecer productos de alta calidad a precios bajos. (Imagen: archivo).

Tiendas D1 cerca de mí: ¿dónde encontrarlas?

