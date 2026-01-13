La cadena apuesta por un artículo funcional, económico y de alta rotación en sus tiendas (Fuente: archivo).

Con el inicio de la temporada escolar cada vez más cerca, Tiendas D1 sorprendió a los consumidores en Colombia con un lanzamiento que apunta directo al bolsillo de las familias.

Se trata del Morral Aletría T23, una mochila amplia, resistente y de diseño moderno que se consigue por $29.900, un precio que lo ubica entre las opciones más económicas del mercado para estudiantes de colegio y universidad.

La cadena de hard discount vuelve así a reforzar su estrategia de ofrecer productos esenciales a bajo costo, en un contexto marcado por el aumento de los gastos escolares y la búsqueda de alternativas más accesibles para el regreso a clases.

Esta es la mochila escolar que D1 vende por menos de $30.000

El producto que ya está disponible en tiendas D1 es el Morral Aletría X1 U, una mochila pensada para el uso escolar, universitario y también para el día a día. Su principal atractivo es la relación entre precio y funcionalidad, ya que ofrece espacio suficiente y materiales resistentes por un valor que no supera los $30.000.

Según la información del comercio, el morral se comercializa por unidad y cuenta con stock limitado, lo que suele generar alta rotación en góndola durante esta época del año.

Este supermercado vende la mochila más espaciosa y resistente a menos de $30.000.

Características de la mochila de D1

El morral Aletría T23 fue diseñado para responder a las necesidades básicas de estudiantes y usuarios frecuentes. Sus dimensiones aproximadas de 41 x 30 x 14 centímetros permiten transportar sin problema cuadernos, libros, carpetas y dispositivos electrónicos.

En cuanto a los materiales, cuenta con recubrimiento exterior 100% poliéster, un material conocido por su resistencia al uso diario, y un forro interno 210D, que aporta mayor durabilidad y protección para los objetos personales.

¿Para qué tipo de uso sirve esta mochila económica de D1?

Aunque está pensada principalmente para la temporada escolar, la mochila de D1 también resulta funcional para estudiantes universitarios y personas que buscan un morral práctico para el trabajo, diligencias o actividades cotidianas.

Su diseño sobrio y moderno permite adaptarlo a distintos contextos, convirtiéndolo en una opción versátil para quienes necesitan cargar elementos personales sin invertir grandes sumas de dinero.