Este recurso económico y sencillo ganó popularidad por su eficacia para mantener la superficie fresca y libre de impurezas. (Fuente: Archivo)

Mantener el colchón limpio y en buen estado es fundamental para asegurar un descanso saludable, pero muchos métodos tradicionales suelen ser costosos o poco efectivos. En los últimos meses, un truco casero ganó popularidad en redes sociales por su sencillez y por los resultados sorprendentes que promete lograr en pocos minutos.

Este método utiliza dos ingredientes comunes que la mayoría de los hogares ya tiene a mano. Su combinación generó curiosidad entre miles de usuarios debido a su capacidad para transformar por completo la higiene del colchón, eliminar molestias frecuentes y prolongar la vida útil del material sin necesidad de productos químicos agresivos.

El interés por este truco no solo se debe a su practicidad, sino también a que ofrece una alternativa económica para resolver problemas que suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria.

Para qué sirve rociar vinagre con bicarbonato en los colchones

El uso combinado de vinagre y bicarbonato de sodio sobre los colchones sirve para limpiar profundamente la superficie, eliminar ácaros y reducir bacterias acumuladas con el paso del tiempo.

El vinagre y el bicarbonato se combinan para limpiar profundamente los colchones sin necesidad de productos químicos agresivos.

El vinagre funciona como desinfectante natural, mientras que el bicarbonato actúa como agente neutralizador que absorbe olores y humedad. Esta técnica es especialmente útil en colchones expuestos a sudor, polvo o ambientes húmedos.

Beneficios de limpiar los colchones con este truco casero

Entre los principales beneficios se encuentra su capacidad para neutralizar olores persistentes, remover manchas superficiales y refrescar la textura del colchón sin recurrir a productos químicos agresivos. Además, el bicarbonato ayuda a absorber la humedad retenida en las capas superiores, lo que favorece un ambiente más higiénico y reduce la presencia de microorganismos.

Cómo aplicar correctamente vinagre y bicarbonato sobre los colchones

Para utilizar este método, primero se debe mezclar vinagre blanco con agua en partes iguales y rociar la superficie del colchón sin empaparla. Luego, se espolvorea una cantidad generosa de bicarbonato de sodio sobre toda el área. Tras dejar actuar entre una y cuatro horas, el bicarbonato se aspira por completo para retirar residuos y dejar el colchón limpio y fresco. Es importante no mezclar los dos ingredientes en un mismo recipiente, ya que la reacción química reduce su efectividad.

Cada cuánto se recomienda aplicar este truco de limpieza

Los especialistas en limpieza recomiendan utilizar este tratamiento cada dos o tres meses, o incluso con mayor frecuencia en ambientes húmedos o en hogares con mascotas. Su aplicación regular contribuye a prolongar la vida útil del colchón, mantenerlo higiénico y evitar la acumulación de ácaros y olores indeseados.