La combinación de cáscara de naranja con vinagre blanco es un truco casero muy difundido como limpiador multiuso. El ácido acético del vinagre, sumado a los aceites esenciales cítricos (como el d-limoneno) presentes en la cáscara, contribuye a remover grasa, neutralizar olores y aportar brillo sin productos químicos fuertes.

En contextos de ahorro y hábitos de limpieza sustentable, muchos hogares reutilizan estas cáscaras que antes se desechaban, obteniendo un limpiador económico, con aroma natural y útil para tareas diarias.

Cómo preparar correctamente la mezcla

Colocá en un frasco de vidrio cáscaras limpias de naranja (sin restos de pulpa) y cubrilas con vinagre blanco. Cerrá el envase y dejá reposar 10 a 14 días en un sitio oscuro; luego colá y diluí 1:1 en agua para usarlo como limpiador diario. Si querés, agregá unas gotas de aceite esencial cítrico para intensificar el perfume.

Frasco con cáscaras de naranja y vinagre para un limpiador natural. (Fuente: archivo)
Aplicá la solución en superficies no porosas como acero inoxidable, vidrio, grifería y horno microondas. También funciona para tachos de basura, heladeras y baños. Evitá usarla sobre mármol, granito, piedra caliza, madera sin sellar y pantallas electrónicas.

Precauciones y advertencias

No mezclar con lavandina (cloro). Probá siempre antes en un lugar pequeño y discreto. Guardá el producto rotulado, lejos del alcance de niños y mascotas. Si tenés piel sensible, utilizá guantes. La infusión concentrada dura hasta 3 meses bien cerrada; la diluida, alrededor de 4 a 6 semanas.

Para qué sirve exactamente

Usos prácticos del limpiador casero:

  • Cocina: elimina grasa en hornallas, campanas y azulejos.
  • Olores: para tachos, heladeras y desagües.
  • Vidrios y acero: aporta brillo y disminuye marcas.

La solución funciona mejor en superficies no porosas. (Fuente: archivo)
  • Repelente suave: el aroma cítrico ayuda a alejar hormigas con limpieza frecuente.
  • Baño: útil para sarro leve en griferías y cerámicos.
  • Pisos lavables: diluir más (1 parte de concentrado por 3-4 de agua).