Con el creciente interés por los trucos de limpieza sostenibles, numerosos hogares están optando por reducir el uso de productos químicos costosos y aprovechar residuos orgánicos. Esta mezcla casera, si se aplica de manera adecuada, tiene aplicaciones específicas, aunque no sustituye a los limpiadores desinfectantes en situaciones que requieren una sanitización profunda.

En la región se ha popularizado una combinación de cáscara de banana, vinagre y limón para la limpieza del hogar y el cuidado básico de plantas. El ácido acético presente en el vinagre y los ácidos cítricos del limón, junto con los aceites naturales de la cáscara, como el d-limoneno, contribuyen a desengrasar, desodorizar y dar brillo en superficies no porosas, además de facilitar la preparación de macerados para compost o fertilizantes líquidos de bajo impacto.

Preparación de la mezcla base: guía paso a paso

  • En un frasco de vidrio, incorpora cáscaras frescas de banana que hayan sido debidamente lavadas y cortadas.
  • Cubre las cáscaras con vinagre blanco y añade jugo de limón en una proporción de 3:1:1.
  • Cierra el frasco y permite que la mezcla macerar durante un periodo de 7 a 14 días.
  • Posteriormente, cuela la mezcla y diluye 1 parte del concentrado en 3-4 partes de agua, lo que te permitirá utilizarlo como un limpiador aromático o un desengrasante ligero.
  • Para aplicaciones más inmediatas, puedes frotar el interior de la cáscara con unas gotas de limón sobre superficies de acero inoxidable o griferías.
  • Luego, utiliza un paño humedecido con vinagre diluido para eliminar cualquier residuo que haya quedado.
¿Dónde es mejor usarla y dónde evitarla?

Funciona adecuadamente en vidrio, cerámica, azulejos y acero inoxidable. Se debe evitar su uso en mármol, granito, piedra natural, madera sin sellar y superficies que sean sensibles a ácidos. No se recomienda su aplicación sobre pantallas, cromo muy delicado ni en combinación con lejía.

En el caso de las plantas, utilice únicamente el macerado ya diluido para riego ocasional o en composteras; no aplique el producto puro sobre las hojas. Es importante recordar que se trata de un limpiador casero y no sustituye a los desinfectantes cuando se requiere la eliminación de patógenos.