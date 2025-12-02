Los científicos también observaron un iceberg de tono jade, cuyo color podría deberse a la presencia de óxidos de hierro en su interior. (Fuente: Archivo)

La comunidad científica internacional quedó sorprendida luego de que un equipo de investigadores anunciara un descubrimiento histórico en la Antártida. Durante una expedición dedicada al estudio del océano más frío y remoto del planeta, los especialistas identificaron criaturas nunca antes vistas, cuya anatomía y comportamiento podrían reescribir parte del conocimiento biológico existente.

El hallazgo, reportado inicialmente por la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC), ya es considerado uno de los avances más relevantes del año en materia de biodiversidad marina.

Las nuevas especies fueron encontradas durante una misión a bordo del rompehielos RSV Nuyina, en una región casi inexplorada y sometida a fuertes cambios producto del calentamiento global. Los científicos no esperaban detectar organismos tan peculiares, lo que amplifica aún más el impacto del descubrimiento.

Descubrimiento histórico en la Antártida: qué encontraron los científicos

El equipo liderado por Jan Strugnell, profesor de la Universidad James Cook, confirmó la identificación de múltiples organismos inéditos para la biología moderna. Según explicó, los investigadores recogieron una gran diversidad de especies marinas, entre las que se incluyen ejemplares jamás registrados.

Los investigadores encontraron criaturas inéditas en el fondo del Océano Antártico, donde las condiciones extremas favorecen la aparición de especies poco conocidas.

Entre los hallazgos más llamativos se encuentran:

Cerdos marinos

Arañas marinas

Mariposas marinas

Pulpos

Estrellas de mar

Diversos tipos de crustáceos

Laura Herraiz Borreguero, especialista de la Asociación del Programa Antártico Australiano, destacó que el equipo está “muy emocionado por tener a la pequeña criatura, observarla y cuidarla, para que cuente todos los secretos que han estado ocultos hasta ahora”.

Cómo fue la expedición en la que hallaron las nuevas especies

La expedición se desarrolló durante seis días en el rompehielos RSV Nuyina, cuyo trayecto estaba inicialmente destinado a estudiar el impacto del aumento de la temperatura en el Océano Antártico. Uno de los focos de análisis era el glaciar Denman, un sector crítico que retrocedió cerca de 5 kilómetros entre 1996 y 2018 y es considerado uno de los glaciares con mayor derretimiento acelerado en la región.

El estudio también permitió observar un iceberg de color jade, una rareza en este tipo de misiones. Según la profesora Delphine Lannuzel, del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas, el tono verdoso podría deberse a un alto contenido de óxidos de hierro capaces de absorber la luz azul y generar ese efecto visual.

Los científicos también observaron un iceberg de tono jade, cuyo color podría deberse a la presencia de óxidos de hierro en su interior.

Cuáles son las nuevas especies descubiertas en la Antártida

Entre los organismos identificados, los científicos destacaron tres ejemplares clave que representan un avance en el conocimiento de la vida marina en el continente blanco.

Cerdo marino (Protelpidia murrayi)

Se trata de un pepino de mar que habita en zonas abisales entre 400 y 900 metros de profundidad. Posee un cuerpo hinchado, mide entre 4 y 15 centímetros y carece de ojos. Es una especie típica del fondo marino antártico que rara vez ha sido observada con tanto detalle.

Mariposa de mar (Clio pyramidata)

Este caracol marino se desplaza moviendo sus aletas como si estuviera “volando” bajo el agua. Durante la investigación, un ejemplar depositó huevos en uno de los contenedores del barco, lo que permitió estudiar por primera vez su desarrollo embrionario.

Araña marina

Pese a su nombre, no es una verdadera araña. Está más emparentada con los crustáceos y puede alcanzar los 51 centímetros de longitud. Su aspecto y tamaño provocaron asombro entre los especialistas.

Por qué el descubrimiento podría reescribir parte de la biología marina

Los científicos aseguran que estas especies podrían aportar información clave sobre la adaptación de la vida en ambientes extremos. Las condiciones del océano antártico —temperaturas bajo cero, escasa luz y fuertes presiones— convierten a esta región en un laboratorio natural único.

Además, los investigadores señalaron que estos organismos podrían ser esenciales para comprender cómo el cambio climático afecta la biodiversidad marina en zonas profundas y remotas.