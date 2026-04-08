El dolor de cabeza representa una molestia común en la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más del 50% de los adultos experimentan dolor de cabeza al menos una vez al año. Aproximadamente el 1% de la población sufre de migraña crónica. En este sentido, existen remedios naturales para el dolor de cabeza y para aliviar las migrañas. Algunos de ellos son: El dolor de cabeza representa un síntoma que puede ser provocado por una amplia variedad de factores. En ocasiones, este malestar puede indicar un trastorno subyacente más grave. A menudo, el dolor de cabeza se causa por el estrés, cansancio, migrañas, mala postura, problemas de mandíbula, alcohol, drogas, alergia alimentaria, cansancio ocular, sinusitis, deshidratación o bajo nivel de azúcar en sangre, entre otros. Este tipo de dolor puede manifestarse en cualquier parte de la cabeza y tiende a empeorar hacia el final del día. Los remedios naturales para el dolor de cabeza son diversos y ofrecen distintos beneficios. A continuación, se presentan recomendaciones para identificar el remedio más adecuado. Los remedios naturales para el dolor de cabeza son diversos y ofrecen distintos beneficios. A continuación, se presentan recomendaciones para identificar el remedio más adecuado. Existen plantas medicinales que, tomadas en infusión, pueden ser útiles para aliviar el dolor de cabeza de forma natural. Algunas de las infusiones más utilizadas incluyen: Los aceites esenciales son compuestos altamente concentrados extraídos de plantas, reconocidos por sus propiedades medicinales. Muchos de estos aceites poseen sustancias que ayudan a calmar el dolor de cabeza. Algunos de ellos son: Finalmente, es esencial resaltar que los tratamientos domésticos no suplen a la medicina tradicional y es vital asistir a un centro médico para obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuado para cada caso. El dolor de cabeza representa un síntoma que puede ser provocado por una amplia variedad de factores. En ocasiones, este malestar puede indicar un trastorno subyacente más grave. A menudo, el dolor de cabeza se causa por el estrés, cansancio, migrañas, mala postura, problemas de mandíbula, alcohol, drogas, alergia alimentaria, cansancio ocular, sinusitis, deshidratación o bajo nivel de azúcar en sangre, entre otros. Este tipo de dolor puede manifestarse en cualquier parte de la cabeza y tiende a empeorar hacia el final del día.