Ley de Alquileres: se elimina el desalojo y los inquilinos se podrán quedar dos años más en las propiedades (Fuente: Shutterstock).

La Ley 820 de 2003, que establece la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, proporciona mecanismos específicos que garantizan la protección del inquilino frente a desalojos súbitos. Esta prórroga es aplicable tanto al plazo inicial como a sus posibles renovaciones, siempre bajo condiciones contractuales explícitas.

Este marco normativo tiene como objetivo fomentar el equilibrio entre arrendadores e inquilinos, proveyendo garantías que faciliten la resolución de conflictos de manera ordenada y con tiempos establecidos.

Paralelamente, se promueve la responsabilidad de ambas partes en el cumplimiento de los acuerdos pactados en el contrato de arrendamiento.

Ley de Alquileres: por qué los inquilinos pueden quedarse dos años o más

Si bien muchos contratos de alquiler se pactan por un plazo inicial de doce meses, la legislación vigente permite que la renovación se produzca de manera automática si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo en los tiempos establecidos. Esta dinámica puede extender la permanencia del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin necesidad de firmar un nuevo acuerdo.

Los mecanismos legales buscan equilibrar los derechos de arrendadores e inquilinos.

Este mecanismo ofrece mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para quienes alquilan, especialmente en contextos donde mudarse supone enfrentar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complejos para acceder a una nueva vivienda.

Pagar la deuda antes de la sentencia: ¿alcanza para frenar el desalojo?

Para evitar situaciones legales y desalojos, se recomienda que las personas cumplan con los pagos correspondientes en tiempo y forma. Mantenerse al día con las obligaciones contractuales no solo previene conflictos con los propietarios, sino que también garantiza estabilidad y seguridad en la vivienda durante todo el periodo de alquiler.

Si hay mora, el arrendador puede demandar la restitución del inmueble. Sin embargo, la Ley 820 en su Art. 22 contempla que si el arrendatario paga la totalidad de la deuda antes de la sentencia, el juez terminaría el proceso y no dictaría la orden de restitución, lo cual podría cancelar el desalojo.