En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 15 de julio de 2026 llegó a 3692.01 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del3,1% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, el euro subió 0.79%, pero en el último año acumula una variación de -18.52%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó caídas y subidas, con dos avances consecutivos a mitad del periodo, dos retrocesos seguidos antes del cierre y un rebote final; balance mixto y sin jornadas planas.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3692.01 pesos colombianos, deberán pagar 369,201.00 pesos colombianos; por 200 euros, 738,402.00 pesos colombianos; y por 500 euros, 1,846,005.00 pesos colombianos.