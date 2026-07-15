Este miércoles, 15 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 633.54016 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,7%.

La cotización del Real cayó en la última semana (-1,73%) y acumuló una depreciación más pronunciada en el último año (-11,75%), mostrando una tendencia bajista sostenida.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real mostró un sesgo claramente bajista: predominaron las caídas, con tres repuntes y una jornada sin cambios, por lo que el periodo cierra con pérdida neta pese a breves recuperaciones.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.09%, es menor que la volatilidad anual del 15.32%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere una recuperación en su valor en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 633.5401769004984 pesos colombianos, es de 63354.01769004984 pesos; 200 reales cuestan 126708.03538009968 pesos y 500 reales cuestan 316770.0884502492 pesos.