Ni 16 ni 18 grados | El truco con dos ventiladores que enfría la casa mucho más rápido que el aire acondicionado

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Cuando el calor aumenta, muchas personas recurren al aire acondicionado o al ventilador para hacer más llevaderas las altas temperaturas dentro de la vivienda. Sin embargo, especialistas en climatización aseguran que existe una técnica sencilla que puede mejorar la sensación térmica sin necesidad de mantener el aire acondicionado funcionando durante horas.

El método consiste en aprovechar la circulación natural del aire mediante una correcta ubicación de los ventiladores, una estrategia que ayuda a refrescar los ambientes de manera más rápida cuando las condiciones exteriores son favorables.

¿Por qué recomiendan usar dos ventiladores?

Los expertos explican que utilizar dos ventiladores permite generar un efecto conocido como ventilación cruzada, un sistema que favorece la renovación del aire dentro de la vivienda.

Para lograrlo, uno de los ventiladores debe colocarse cerca de una ventana o puerta por donde ingrese el aire más fresco, mientras que el segundo debe ubicarse en el sector más cálido de la casa para expulsar el aire caliente hacia el exterior.

De esta forma se crea una corriente constante que distribuye el aire fresco con mayor rapidez y evita que el calor quede atrapado en las habitaciones.

La ubicación del ventilador hace la diferencia

No basta con encender el ventilador y dirigirlo hacia una persona. Su posición dentro de la vivienda influye directamente en el resultado.

Si la temperatura exterior es inferior a la del interior, el ventilador debe orientarse hacia adentro para favorecer el ingreso de aire fresco.

En cambio, cuando afuera hace más calor que dentro de la casa, lo recomendable es colocarlo mirando hacia la ventana para expulsar el aire caliente acumulado en el ambiente.

¿Cuándo conviene aplicar este método?

Los especialistas recomiendan utilizar esta técnica durante los momentos del día en los que la temperatura exterior es más baja que la del interior de la vivienda.

Ni 16 ni 18 grados | El truco con dos ventiladores que enfría la casa mucho más rápido que el aire acondicionado Archivo El Cronista

Por esa razón, suele ofrecer mejores resultados al amanecer, durante la noche o en las primeras horas de la mañana, cuando el aire del exterior ayuda a enfriar naturalmente los espacios.

En viviendas de dos o más pisos también aconsejan abrir las ventanas superiores para facilitar la salida del aire caliente, que tiende a acumularse en las partes más altas, mientras el aire fresco ingresa por los niveles inferiores.

El error más común al usar un ventilador

Uno de los hábitos más frecuentes es utilizar el ventilador únicamente para dirigir el aire hacia quien se encuentra en la habitación.

Sin embargo, los especialistas señalan que su mayor eficiencia se alcanza cuando se emplea como una herramienta para renovar el aire del ambiente, favoreciendo la salida del calor acumulado y mejorando la ventilación de toda la vivienda, en lugar de generar únicamente una corriente de aire sobre una persona.