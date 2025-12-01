La Basílica Menor de la Inmaculada Concepción es uno de los principales atractivos del municipio. (Fuente: Shutterstock - Montaje: El Cronista Colombia)

Este bello destino turístico se posiciona como uno de los destinos más sorprendentes de Antioquia, un municipio que combina arquitectura tradicional, montañas verdes y un ambiente cultural que lo convierte en uno de los pueblos más hermosos de Colombia.

Ubicado a aproximadamente tres horas de Medellín, este destino se ha vuelto tendencia entre turistas nacionales e internacionales que buscan paisajes únicos, gastronomía local y tranquilidad.

La mezcla entre naturaleza, coloridas fachadas, cafés al aire libre y un ambiente bohemio hacen que muchos visitantes lo describan como “el Ámsterdam de Sudamérica”, un apodo que refleja su atractivo turístico y su atmósfera auténtica.

Cómo llegar a Jardín y cuánto tarda el viaje desde Medellín

Jardín está ubicado al suroeste de Antioquia, a unos 130 kilómetros de Medellín, lo que equivale a un trayecto de entre 2 horas y 45 minutos y 3 horas y media, dependiendo del tráfico y del estado de la vía.

Jardín es un rincón colonial de Colombia que enamora con su belleza y naturaleza.

La ruta más común es la salida por la Terminal del Sur hacia el corredor del Suroeste, pasando por municipios como Caldas y La Pintada. También es posible llegar en transporte público mediante buses intermunicipales, una opción cómoda para quienes prefieren no conducir.

Qué hacer en Jardín: los planes imperdibles del “Ámsterdam de Sudamérica”

Jardín ofrece actividades para todo tipo de viajeros. Entre los planes más destacados se encuentran:

Recorrer el parque principal , un punto emblemático rodeado de casas coloniales coloridas y balcones llenos de flores.

Visitar la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción , una joya arquitectónica declarada patrimonio nacional.

Viajar en el teleférico La Garrucha , una experiencia tradicional que permite obtener vistas panorámicas del municipio.

Explorar la naturaleza , con atractivos como la Cueva del Esplendor, cascadas, senderos ecológicos y fincas cafeteras.

Disfrutar de cafés y bares tradicionales, una de las razones por las que su ambiente recuerda a ciudades europeas pequeñas y bohemias.

Por qué Jardín es uno de los pueblos más recomendados para viajar en 2025

En los últimos años, Jardín se ha consolidado como uno de los destinos imperdibles del suroeste antioqueño. Su combinación de tranquilidad, oferta gastronómica, paisajes naturales y arquitectura tradicional lo convierte en un lugar ideal tanto para turistas que buscan descanso como para quienes desean aventura.

El ambiente cafetero de Jardín es parte clave de su identidad cultural.

Además, su creciente popularidad en redes sociales y plataformas de viajes ha impulsado la llegada de visitantes que encuentran en el municipio un punto ideal para desconectarse del ruido urbano sin alejarse demasiado de Medellín.