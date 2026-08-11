Parece una cuenta fácil, pero tiene una trampa que divide a quienes la resuelven.

Los acertijos matemáticos tienen una particularidad: muchas veces una operación que parece extremadamente sencilla puede generar dudas cuando está escrita de una determinada manera. Eso ocurre con una pregunta que se volvió viral y que plantea un desafío aparentemente simple: ¿cuánto es la mitad de 2 + 2?

La respuesta depende de cómo se interprete el enunciado. Mientras algunas personas entienden que primero hay que calcular la mitad de 2 y después sumar el segundo 2, otras leen la expresión como la mitad de la suma de ambos números.

La diferencia está en un detalle fundamental de la matemática: el orden en el que deben resolverse las operaciones.

¿Cuánto es la mitad de 2 + 2?

Si se interpreta literalmente la expresión como “la mitad de 2, más 2”, el cálculo es 2 ÷ 2 + 2. De acuerdo con la jerarquía de operaciones, primero se resuelve la división y después la suma: 2 ÷ 2 = 1 y 1 + 2 = 3.

Por eso, si la expresión matemática que se pretende resolver es (2 ÷ 2) + 2, la respuesta correcta es 3. No se trata de una cuestión de rapidez mental, sino de aplicar las reglas matemáticas que determinan qué operación debe realizarse primero.

¿Por qué algunas personas responden 2?

La otra interpretación aparece cuando se entiende la pregunta como “la mitad de 2 + 2”, es decir, como la mitad de la suma de los dos números. En ese caso, primero habría que sumar 2 + 2 = 4 y después calcular la mitad: 4 ÷ 2 = 2.

El problema es que, para expresar inequívocamente esa operación, deberían utilizarse paréntesis: (2 + 2) ÷ 2. Sin ellos, la frase puede generar confusión porque el lenguaje cotidiano permite interpretar “la mitad de 2 + 2” de más de una manera.

Parece una cuenta fácil, pero tiene una trampa que divide a quienes la resuelven. Representación creada con IA

¿Qué dice la regla matemática sobre el orden de las operaciones?

En una expresión matemática, las operaciones no se resuelven necesariamente de izquierda a derecha. Primero se consideran los paréntesis y otros signos de agrupación; después, las potencias y raíces; luego, multiplicaciones y divisiones; y finalmente, sumas y restas. Cuando hay operaciones del mismo nivel, se procede de izquierda a derecha.

Por eso, si la expresión se escribe como 2 ÷ 2 + 2, no corresponde sumar primero los dos doses. La división tiene prioridad sobre la suma y el resultado es 3. En cambio, si se escribe (2 + 2) ÷ 2, los paréntesis indican que la suma debe resolverse antes y el resultado pasa a ser 2.

¿Cuál es entonces la respuesta correcta?

Si la pregunta se refiere exactamente a “la mitad de 2 + 2” y se interpreta como una expresión matemática sin paréntesis, la respuesta que corresponde según la jerarquía de operaciones es 3. La cuenta sería: 2 ÷ 2 + 2 = 1 + 2 = 3.

Sin embargo, decir simplemente que quienes responden 2 “no saben matemática” sería incorrecto. La propia redacción de la pregunta es ambigua en lenguaje natural. Si lo que se quiere preguntar es “¿cuál es la mitad de 2 + 2?” entendiendo que se trata de la suma completa, entonces debería escribirse “¿cuánto es la mitad de (2 + 2)?”, cuyo resultado es 2.