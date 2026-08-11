Rociar vinagre sobre el colchón: para qué sirve y qué beneficios puede aportar

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El colchón acumula con el uso diario sudor, humedad, células muertas y distintos olores, aunque muchas veces estos residuos no sean visibles. Por este motivo, además del lavado habitual de sábanas y fundas, algunas técnicas caseras pueden servir como complemento para mantener limpia su superficie.

Una de ellas consiste en utilizar vinagre blanco diluido en agua. Su acidez puede contribuir a neutralizar ciertos olores y facilitar la limpieza de algunas manchas superficiales. Sin embargo, debe utilizarse en poca cantidad para evitar empapar el colchón.

Para qué sirve rociar vinagre sobre el colchón

El principal beneficio del vinagre está relacionado con su capacidad para neutralizar determinados compuestos responsables de los malos olores. Aplicado de manera superficial, puede resultar útil cuando el colchón presenta olor a humedad, sudor u otros aromas persistentes.

Además, el ácido acético presente en el vinagre posee actividad antimicrobiana frente a determinados microorganismos, aunque esto no significa que rociarlo sobre el colchón permita esterilizarlo o desinfectarlo por completo.

También puede utilizarse como apoyo para tratar algunas manchas leves y recientes, especialmente si se actúa rápidamente. El resultado dependerá del origen de la mancha, del material del colchón y del tiempo que haya transcurrido.

Cómo utilizar vinagre para limpiar el colchón

Para aplicar este método es recomendable diluir vinagre blanco con agua y colocar la mezcla en un pulverizador. Antes de extenderla por toda la superficie, conviene probar una pequeña cantidad en una zona poco visible para comprobar que no afecte el tejido.

Rociar vinagre sobre el colchón: para qué sirve y qué beneficios puede aportar Archivo El Cronista

Luego se puede pulverizar una capa muy ligera, sin llegar a mojar profundamente el colchón. En las zonas con manchas, puede pasarse suavemente un paño limpio en lugar de frotar con fuerza.

El paso más importante llega después: hay que permitir que el colchón se seque completamente antes de volver a colocar las sábanas. Mantener las ventanas abiertas y favorecer la circulación del aire ayuda a evitar que quede humedad atrapada en su interior.

Qué cuidados hay que tener al aplicar vinagre

Aunque se trata de un producto habitual en la limpieza doméstica, no todos los colchones admiten los mismos métodos de limpieza. Algunos fabricantes desaconsejan aplicar líquidos directamente sobre determinados materiales, como ciertas espumas.

Tampoco es conveniente saturar la superficie. Un exceso de líquido puede penetrar hacia las capas internas y favorecer problemas de humedad, malos olores e incluso aparición de moho si el secado no es adecuado.

Por último, el vinagre no reemplaza una limpieza profunda ni constituye un tratamiento específico contra ácaros, chinches o infestaciones. En esos casos, se requieren procedimientos diferentes y, ante una plaga, puede ser necesaria una intervención profesional.