China redobló su apuesta por América Latina y confirmó una nueva ofensiva económica que promete transformar la infraestructura regional durante los próximos años. El presidente chino, Xi Jinping, anunció una línea de crédito cercana a los US$9.000 millones destinada a financiar proyectos de desarrollo, transporte, energía y conectividad en países latinoamericanos y del Caribe. El anuncio se realizó durante la más reciente reunión ministerial del Foro China-CELAC en Beijing, donde participaron delegaciones de cerca de 30 países, entre ellos Colombia. Allí, Xi aseguró que su gobierno busca ampliar la cooperación económica con la región y fortalecer el intercambio comercial en medio de la creciente competencia geopolítica con Estados Unidos. La nueva línea de crédito asciende a 66.000 millones de yuanes, equivalentes a más de US$9.000 millones, recursos que estarán destinados a obras de infraestructura y proyectos de desarrollo en los países miembros de la CELAC. El anuncio tiene relevancia directa para Colombia debido a que el país viene fortaleciendo sus vínculos comerciales con China en sectores como transporte, energías limpias, minería, infraestructura vial y tecnología. Además, el presidente colombiano, Gustavo Petro, estuvo entre los mandatarios invitados al encuentro en Beijing. China también confirmó que incentivará nuevas inversiones de empresas asiáticas en América Latina y ampliará las importaciones de productos provenientes de la región, algo que podría beneficiar las exportaciones agrícolas y mineras colombianas. El gigante asiático busca consolidarse como el principal socio estratégico y financiero de América Latina, desplazando progresivamente la influencia histórica de Estados Unidos en la región. Durante los últimos años, Beijing aceleró su expansión mediante inversiones multimillonarias, préstamos estatales y acuerdos comerciales. La estrategia hace parte de la iniciativa global conocida como “La Franja y la Ruta”, un megaproyecto impulsado por Xi Jinping para conectar mercados y asegurar influencia económica en distintos continentes. Además del interés comercial, China también utiliza estas alianzas para ganar respaldo diplomático frente al conflicto con Taiwán. Actualmente, varios de los países que aún reconocen oficialmente a la isla pertenecen a América Latina y el Caribe. El comercio entre China y los países de la CELAC registró un crecimiento histórico durante los últimos años. Según cifras divulgadas en el foro, el intercambio comercial alcanzó los US$515.000 millones en 2024, superando ampliamente los US$450.000 millones registrados en 2023. El salto resulta todavía más impactante si se compara con el año 2000, cuando el comercio bilateral apenas llegaba a US$12.000 millones. Brasil concentra gran parte de ese movimiento económico. Cerca de la mitad de los US$240.000 millones en productos comprados por China a América Latina durante el último año provinieron de la economía brasileña. Los expertos consideran que Colombia podría convertirse en uno de los países beneficiados por la nueva estrategia china en la región. Entre los sectores con mayores posibilidades de recibir inversión aparecen: Además, la posibilidad de acceder a nuevos créditos internacionales llega en un momento clave para varios países latinoamericanos que buscan recursos para financiar obras estratégicas sin depender exclusivamente de organismos tradicionales occidentales.