Bogotá suma un nuevo ícono turístico que comienza a captar la atención de locales y visitantes extranjeros. En los últimos años, la capital colombiana se ha consolidado como uno de los principales destinos del país y, según cifras de la Alcaldía, recibió cerca de dos millones de ciudadanos extranjeros el año pasado. Ahora, un imponente Cristo Redentor se convierte en protagonista de esa transformación. Lejos de los tradicionales recorridos por Monserrate, el Museo del Oro o el Museo Nacional, miles de personas están optando por una experiencia diferente en el centro de la ciudad. Se trata del Cristo Redentor ubicado en el Mirador La Cueva del Arco, en la carrera 7 Este 1B-51, en la localidad de Santa Fe. El lugar, que durante años fue conocido simplemente como un mirador natural, hoy se proyecta como un nuevo símbolo urbano y espiritual que combina panorámicas impactantes, gastronomía y actividades recreativas en un solo espacio. El Cristo Redentor está situado en el Mirador La Cueva del Arco, en pleno centro-oriente de Bogotá. Desde este punto elevado se obtiene una vista privilegiada de la ciudad, lo que lo convierte en un plan atractivo tanto para turistas nacionales como extranjeros. La escultura, de gran tamaño, abre sus brazos hacia la capital y se ha transformado en un lugar de encuentro para quienes buscan un momento de contemplación, fotografía o conexión espiritual. El sitio ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus impactantes imágenes aéreas y panorámicas. Uno de los aspectos más llamativos del Cristo es que cuenta con un balcón a la altura del pecho, al que los visitantes pueden subir para disfrutar de una vista 360 grados de Bogotá. Esta experiencia se ha convertido en uno de los mayores atractivos del lugar. Además del monumento, el mirador ofrece una variada oferta gastronómica y de bebidas. También dispone de canchas sintéticas, cauchera humana y otros espacios recreativos. Con frecuencia se realizan eventos musicales y uno de los planes más recomendados es observar el atardecer desde una de sus mesas con vista a la ciudad. En transporte público, desde la estación de TransMilenio Universidades se debe caminar por la Calle 22 hasta la avenida Circunvalar. Allí se puede tomar un bus del TransMiZonal con recorrido norte–sur, como las rutas L616 o 7, y descender en la parada de la Carrera 7E con Calle 1D bis. En vehículo particular, se recomienda subir por la Calle 22 hasta la avenida Circunvalar en sentido norte–sur. El mirador cuenta con parqueadero para motos y, en sus inmediaciones, hay espacios habilitados para carros. El lugar abre de jueves a domingo y días festivos, pero para conocer horarios actualizados, reservas o eventos especiales, se aconseja consultar directamente sus redes sociales oficiales, especialmente su cuenta de Instagram.