El Carnaval de Barranquilla 2026 ya comenzó y, junto a él, hay una hoja de ruta clara que confirma que la fiesta más grande de Colombia toma las calles con fuerza, identidad y una apuesta renovada por la cultura caribeña. La organización confirmó que la celebración comenzó en enero con los eventos de precarnaval y tendrá su punto más alto este mes, cuando la ciudad viva cuatro días intensos de desfiles, música y tradición popular que atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales. La presentación oficial del Carnaval 2026 se realizó el año pasado en el Malecón del Río, uno de los espacios más representativos para los barranquilleros, donde se revelaron las fechas, los ejes conceptuales y las principales novedades de una edición que busca volver a la raíz sin perder de vista el futuro. El Carnaval de Barranquilla 2026 se celebrará oficialmente del sábado 14 al martes 17 de febrero. Estos cuatro días corresponden al ciclo central del Carnaval, cuando la ciudad se convierte en un gran escenario cultural y festivo, con eventos masivos, desfiles tradicionales y el cierre simbólico con el Entierro de Joselito. No obstante, la fiesta comenzó mucho antes. Desde el 14 de enero de 2026, con la tradicional Lectura del Bando, Barranquilla entró en ambiente de Carnaval con una agenda extendida que incluye precarnaval, fines de semana temáticos y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad. Los cuatro días principales del Carnaval de Barranquilla en 2026 se vivirán así: Durante estos días, la ciudad vivirá jornadas continuas de celebración, con eventos diurnos y nocturnos que reflejan la diversidad cultural del Caribe colombiano. La agenda del Carnaval de Barranquilla 2026 incluye cerca de 40 eventos masivos y más de 50 actividades culturales y comunitarias. Entre las principales novedades se destacan: La programación fue pensada para integrar a todos los públicos y reforzar el carácter participativo del Carnaval. La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 es Michelle Char Fernández, joven barranquillera con una trayectoria ligada al folclor, la danza y las expresiones culturales del Caribe. Durante el lanzamiento oficial, recibió el Decreto Real de manos del alcalde Alejandro Char, en un acto cargado de simbolismo para el inicio formal de su reinado. Su designación refuerza el mensaje de un Carnaval que honra la tradición y exalta a quienes han crecido viviendo y defendiendo la fiesta desde lo cultural. El Carnaval 2026 tendrá un significado especial por varias conmemoraciones históricas: los 525 años del descubrimiento de la desembocadura del río Magdalena, los 25 años de la declaratoria del Carnaval como Patrimonio Cultural de Colombia y los 35 años del Cumbiódromo de la Vía 40. Además, se rendirán homenajes a danzas, cumbiambas y disfraces que cumplen importantes aniversarios y que hacen parte de la memoria viva del Carnaval. A esto se suma que será el primer Carnaval con un sello integral de sostenibilidad, con acciones enfocadas en el manejo responsable de residuos, la movilidad sostenible, la economía circular y la medición de la huella de carbono durante los desfiles. El concepto central del Carnaval 2026 gira en torno a volver a la raíz, exaltando la tradición sin dejar de innovar. La fiesta se proyecta como una plataforma cultural que conecta pasado, presente y futuro, y que reafirma que el Carnaval no es solo un evento turístico, sino una expresión profunda de identidad y orgullo colombiano.