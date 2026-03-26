La NASA continúa su vigilancia sobre el asteroide 2024 YR4, un objeto cercano a la Tierra (NEO) que fue identificado en diciembre de 2024 y clasificado como Apolo. Aunque en las primeras fases de observación se proyectó una posible aproximación el 22 de diciembre de 2032, los datos más recientes sugieren que el riesgo de impacto con la Tierra es prácticamente inexistente. Este monitoreo forma parte de los programas de defensa planetaria que tienen como objetivo anticipar y analizar escenarios astronómicos poco frecuentes pero significativos a través de observaciones continuas. Con cada nueva medición, se perfeccionan los cálculos orbitales para aumentar la precisión de los pronósticos y disminuir las incertidumbres. El asteroide 2024 YR4 es un objeto cercano a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) de tipo Apolo, descubierto el 27 de diciembre de 2024 por el sistema ATLAS en Chile. La vigilancia internacional combina datos de telescopios terrestres y espaciales para ajustar continuamente su trayectoria. Estos cuerpos rocosos se acercan periódicamente a la órbita terrestre y son monitoreados para anticipar cualquier riesgo potencial. 2024 YR4 mide aproximadamente 40 – 90 metros de diámetro, lo que ayuda a estimar las consecuencias de una posible interacción con la atmósfera terrestre. Las últimas proyecciones astronómicas indican que la probabilidad de que 2024 YR4 colisione con la Tierra el 22 de diciembre de 2032 es extremadamente baja (aproximadamente 0,0039%), lo que sugiere que, de acuerdo con los modelos actuales, no representa un riesgo significativo para el planeta. Durante las primeras semanas de observación, las estimaciones iniciales mostraron fluctuaciones y, en algunos casos, registraron probabilidades técnicas superiores al 1%, lo que llevó a activar un nivel de respuesta temprana en la red de defensa planetaria. Sin embargo, a medida que se recopilaron más datos, esas probabilidades se redujeron de manera considerable. Las agencias espaciales han confirmado que no existe ninguna amenaza inminente de impacto terrestre a escala global. Los modelos basados en simulaciones de impacto indican que un objeto como 2024 YR4, con dimensiones de entre 40 y 90 metros, es probable que se desintegre al ingresar a la atmósfera terrestre, liberando energía en una explosión aérea comparable a un bólido. En el caso de que la desintegración ocurriera sobre el océano, es sumamente improbable que se genere un tsunami significativo. En el evento de que la explosión se produjera sobre áreas pobladas, un asteroide en el extremo inferior de dicho rango podría ocasionar daños moderados, tales como la rotura de ventanas o afectaciones superficiales, mientras que uno de mayor tamaño podría resultar en daños más extensos en las zonas circundantes. El seguimiento de 2024 YR4 se lleva a cabo mediante el programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, que emplea telescopios terrestres y sofisticados modelos informáticos. Cada nuevo dato obtenido permite realizar ajustes en la órbita proyectada para los años y décadas venideras. Las actualizaciones oficiales son divulgadas en el sistema automatizado Sentry, donde se evidencian los cambios en la probabilidad de impacto a medida que se perfecciona la información disponible.