En esta noticia
WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en Colombia, dejará de funcionar en algunos dispositivos móviles a partir del 1 de enero de 2026, como parte de los cambios técnicos que Meta viene implementando en la plataforma. La medida afectará a usuarios que todavía utilizan dispositivos antiguos y que no cumplen con los requisitos mínimos de software.
Con el inicio de 2026, miles de personas comenzarán a notar alertas relacionadas con la compatibilidad de la aplicación, por lo que se preguntan qué pasará con sus cuentas, mensajes y archivos almacenados en el celular.
Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026
La aplicación solo seguirá funcionando en teléfonos que cuenten con Android 5.0 o versiones posteriores. Los equipos que operen con sistemas anteriores quedarán excluidos del servicio de manera definitiva.
Entre los modelos que perderán compatibilidad se encuentran varios dispositivos lanzados a comienzos de la década pasada, que ya no reciben actualizaciones de seguridad ni soporte oficial, como:
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy Ace 4
- Huawei Ascend Mate
- HTC Desire 500
- Sony Xperia M
- LG Optimus L3 II
Una vez que el sistema operativo deje de cumplir con los requisitos, WhatsApp no permitirá nuevas actualizaciones ni el uso normal de la aplicación.
¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos más antiguos?
La razón detrás de esta decisión se debe a la necesidad de WhatsApp de optimizar la plataforma, implementar nuevas funciones y mejorar la seguridad de la aplicación. Las versiones antiguas de Android e iOS no son compatibles con las mejoras tecnológicas recientes, incluidas las innovaciones en inteligencia artificial, videollamadas y herramientas de seguridad.
¿Qué hacer si tu teléfono perderá acceso a WhatsApp?
Si su teléfono está en la lista de dispositivos incompatibles, la única solución viable es actualizar a un modelo más reciente o comprar un teléfono usado que sea compatible con las últimas actualizaciones de WhatsApp. Mientras tanto, es crucial realizar una copia de seguridad de todos los mensajes y archivos almacenados en la aplicación para evitar su pérdida.
También puede utilizar WhatsApp Web o la versión de escritorio como alternativa, aunque estas opciones requieren que su teléfono esté funcionando correctamente para vincularlo con otros dispositivos.
¿Cómo realizar una copia de seguridad?
En caso de necesitar guardar información y documentos importantes, incluidos los mensajes, las fotos y los archivos, se puede preservar todo en otro celular, sin problema, al completar una copia de seguridad. Para esto, se deben seguir los siguientes pasos:
- Abrir WhatsApp y entrar a Configuración o Ajustes.
- Ir a Chats y tocar la opción Copia de seguridad.
- Elegir dónde guardar todo: Google Drive, iCloud, OneDrive, y más.
- Tocar en Guardar ahora. También se pueden programar copias automáticas para más adelante.