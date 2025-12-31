WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares debido a actualizaciones de Meta. ¿Cuáles son? (Imagen: archivo)

Adiós Netflix: esta es la app legal para ver películas gratis y sin registro

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en Colombia, dejará de funcionar en algunos dispositivos móviles a partir del 1 de enero de 2026, como parte de los cambios técnicos que Meta viene implementando en la plataforma. La medida afectará a usuarios que todavía utilizan dispositivos antiguos y que no cumplen con los requisitos mínimos de software.

Con el inicio de 2026, miles de personas comenzarán a notar alertas relacionadas con la compatibilidad de la aplicación, por lo que se preguntan qué pasará con sus cuentas, mensajes y archivos almacenados en el celular.

Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026

La aplicación solo seguirá funcionando en teléfonos que cuenten con Android 5.0 o versiones posteriores. Los equipos que operen con sistemas anteriores quedarán excluidos del servicio de manera definitiva.

Entre los modelos que perderán compatibilidad se encuentran varios dispositivos lanzados a comienzos de la década pasada, que ya no reciben actualizaciones de seguridad ni soporte oficial, como:

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

Sony Xperia M

LG Optimus L3 II

Una vez que el sistema operativo deje de cumplir con los requisitos, WhatsApp no permitirá nuevas actualizaciones ni el uso normal de la aplicación.

Los dispositivos Androd y Apple que no tendrán más WhatsApp a partir de agosto. (Imagen: archivo)

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos más antiguos?

La razón detrás de esta decisión se debe a la necesidad de WhatsApp de optimizar la plataforma, implementar nuevas funciones y mejorar la seguridad de la aplicación. Las versiones antiguas de Android e iOS no son compatibles con las mejoras tecnológicas recientes, incluidas las innovaciones en inteligencia artificial, videollamadas y herramientas de seguridad.

¿Qué hacer si tu teléfono perderá acceso a WhatsApp?

Si su teléfono está en la lista de dispositivos incompatibles, la única solución viable es actualizar a un modelo más reciente o comprar un teléfono usado que sea compatible con las últimas actualizaciones de WhatsApp. Mientras tanto, es crucial realizar una copia de seguridad de todos los mensajes y archivos almacenados en la aplicación para evitar su pérdida.

También puede utilizar WhatsApp Web o la versión de escritorio como alternativa, aunque estas opciones requieren que su teléfono esté funcionando correctamente para vincularlo con otros dispositivos.

La mejor manera de guardar mensajes y documentos importantes en la aplicación es con una copia de seguridad. (Imagen: archivo)

¿Cómo realizar una copia de seguridad?

En caso de necesitar guardar información y documentos importantes, incluidos los mensajes, las fotos y los archivos, se puede preservar todo en otro celular, sin problema, al completar una copia de seguridad. Para esto, se deben seguir los siguientes pasos: