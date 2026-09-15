Su alimentación y sus entrenamientos forman parte de una rutina estricta.

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James Rodríguez ha hablado en distintas ocasiones sobre las exigencias que implica ser futbolista profesional y, entre ellas, hay una que considera fundamental: cuidar al máximo la alimentación. El colombiano explicó que su dieta está controlada y que incluso pesa las porciones de los alimentos que consume para mantener una preparación física acorde con las exigencias del fútbol de alto rendimiento.

En una entrevista concedida en 2023, el actual referente del fútbol colombiano detalló algunos de los hábitos que seguía para mantenerse en forma. Aunque aseguró que come prácticamente de todo, explicó que hay productos que procura limitar y que también tiene permitido darse algunos gustos en momentos puntuales.

¿Qué come James Rodríguez para mantenerse en forma?

James Rodríguez explicó que su alimentación incluye alimentos habituales dentro de la dieta de un deportista, entre ellos pasta, carne y pollo. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la precisión con la que controla las cantidades.

“Como pasta, carne, pollo, todo tiene que ser pesado”, contó el futbolista al referirse a su alimentación.

El colombiano también explicó que cuenta con una persona encargada de controlar su dieta. Dentro de ese seguimiento, hay especial atención sobre el consumo de azúcar y de alimentos fritos, dos productos que procura reducir durante su preparación.

La idea, según explicó, es que la alimentación acompañe el esfuerzo físico que realiza diariamente y le permita llegar en las mejores condiciones posibles a la competencia.

James Rodríguez, futbolista, 35 años: “Como pasta, carne, pollo, todo tiene que ser pesado”.

¿Cuánto entrena James Rodríguez al día?

James Rodríguez reveló que puede dedicar alrededor de dos horas y media diarias al entrenamiento cuando necesita mantenerse preparado físicamente.

El colombiano explicó que detrás de un partido hay muchas horas de trabajo que el público no siempre alcanza a ver. Para él, ser futbolista profesional implica una disciplina que va mucho más allá de los 90 minutos que se disputan en una cancha.

“Es una profesión dura”, fue una de las conclusiones que dejó al hablar sobre las exigencias de su carrera.

Por eso, además del ejercicio, destacó la importancia de dormir temprano y trabajar más que otros para alcanzar el nivel que exige el fútbol profesional.

¿James Rodríguez puede comer empanadas y hamburguesas?

Sí, pero de manera ocasional. El futbolista explicó que tiene determinados momentos en los que puede “pecar” con este tipo de comidas. Una empanada o una hamburguesa pueden aparecer en su dieta, especialmente durante vacaciones o en un día permitido.

La clave está en que no se conviertan en un hábito diario. Durante la competencia, su prioridad es mantener una alimentación mucho más controlada.

Así, la dieta de James no consiste en eliminar para siempre los alimentos que más disfruta, sino en establecer límites y controlar cuándo y cuánto consume.

¿James Rodríguez toma alcohol?

El futbolista también habló sobre el consumo de bebidas alcohólicas y aseguró que no es una persona que acostumbre a emborracharse.

En aquella conversación contó que puede tomar una copa de vino o alguna otra bebida de manera moderada. Incluso mencionó el coñac entre las bebidas que puede consumir ocasionalmente.

Su postura, de acuerdo con lo que explicó, está relacionada con la responsabilidad y el control. Para un deportista profesional, los excesos pueden interferir con el descanso y la preparación física.