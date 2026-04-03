El extracto de semilla de pomelo se presenta como un remedio natural eficaz para combatir 800 tipos de bacterias y virus, así como gran cantidad de hongos y parásitos, preservando la flora bacteriana intestinal. Este producto es inocuo, no tóxico y carece de efectos secundarios en las dosis recomendadas. La búsqueda del mejor producto del mercado lleva a los interesados a descubrir el extracto de semilla de pomelo, reconocido por su calidad y efectividad. El uso de las semillas de pomelo en la medicina natural ha sido documentado a lo largo del tiempo, destacando sus propiedades beneficiosas para la salud. El extracto de semilla de pomelo se obtiene a través de un proceso específico que garantiza la conservación de sus propiedades medicinales. Las propiedades del extracto de semilla de pomelo incluyen una amplia gama de beneficios para la salud, que abarcan diversas afecciones. Entre los beneficios del extracto de semilla de pomelo se encuentran: El auténtico extracto de semillas de pomelo constituye un producto que se obtiene mediante la mezcla exclusiva de las semillas, sin incluir pulpa ni zumo. Este proceso permite la extracción de los principios activos presentes en las semillas. Entre estos principios se encuentran los flavonoides y la vitamina C, manteniendo la naringina, el flavonoide responsable del característico sabor amargo del pomelo. La presencia de flavonoides incrementa la biodisponibilidad y la absorción de vitamina C. Este compuesto, que posee propiedades antioxidantes, contribuye a la mejora en casos de resfriado y facilita la absorción de hierro y la síntesis de colágeno. Los ácidos ascórbico y cítrico exhiben una actividad microbiana y bactericida notable. Actúan sobre 800 cepas de bacterias patógenas, tanto grampositivas como gramnegativas, incluyendo staphylococcus, pseudomonas, legionela, clamidia, estreptococos, helicobacter pylori y escherichia coli, así como virus, más de 100 cepas de hongos como Candida albicans y una amplia variedad de parásitos unicelulares. La principal diferencia con un antibiótico convencional radica en que no compromete la flora intestinal habitual, que incluye los lactobacilos y las bifidobacterias. El extracto de semilla de pomelo presenta numerosas propiedades que lo convierten en una alternativa ideal para combatir diferentes tipos de afecciones y problemas de salud. En la década de los 80, el doctor, físico e inmunólogo alemán Jacob Harich observó que las pepitas de pomelo que desechaba no se descomponían. Por curiosidad, decidió analizar más detenidamente el fenómeno y descubrió que los componentes de la semilla poseían propiedades germicidas. A partir de este hallazgo, se comenzó a obtener el extracto de las semillas de pomelo para diversos usos en la salud. Este extracto se ha convertido en un clásico para las infecciones y el exceso de bacterias en los intestinos, además de aplicarse como antiséptico, antifúngico, antibiótico natural, antioxidante y antiinflamatorio.