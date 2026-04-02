Un plan alimenticio se diseña para reducir los síntomas de un hígado graso y depurar el organismo. Este enfoque promueve el bienestar a través de la alimentación, facilitando la mejora de la salud mediante comidas equilibradas, deliciosas y de fácil preparación. Las recomendaciones incluyen: Este plan alimenticio busca ofrecer una alternativa efectiva para quienes desean mejorar su salud hepática y general. Se presenta un plan elaborado por el Dietista-Nutricionista con número de colegiado CAT 224, en colaboración con Laboratorios Intersa. Este plan busca promover una alimentación saludable y equilibrada, adaptada a las necesidades de la población. El enfoque del plan incluye recomendaciones específicas que abarcan diversos aspectos de la nutrición. Se enfatiza la importancia de una dieta variada y la inclusión de alimentos frescos y de calidad. Entre las estrategias propuestas, se destacan las siguientes: Este plan representa un esfuerzo significativo por parte de los profesionales de la salud para mejorar la calidad de vida de la población a través de la nutrición adecuada. Para complementar la dieta, es posible incluir depurativos hepáticos naturales.