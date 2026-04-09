Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 9 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 711,4 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.22%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -4.08%. Esta evolución refleja una ligera recuperación reciente, aunque la tendencia anual sigue siendo a la baja. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.10%, es menor que la volatilidad anual del 15.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos. A pesar de las subidas, la tendencia general indica una inestabilidad que podría preocupar a los inversores. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este jueves, 9 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,140.11 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,280.22 pesos y 500 reales tendrá un costo de 355,700.55 pesos.