Al cierre de mercados de este miércoles, 15 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.38. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.26%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano cayó -1.15% y en el último año acumula -7.54%, mostrando una tendencia bajista reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que se sitúa en 5.78%, es inferior a la volatilidad anual del 7.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Esto refleja una recuperación frente a otros días en los que la moneda había estado a la baja.

El comportamiento del Peso indica un ligero optimismo en el mercado, sugiriendo que factores económicos recientes han influido favorablemente en la confianza de los inversionistas.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 15 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.