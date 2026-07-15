El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.3 este miércoles, 15 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso dominicano, la cotización cayó levemente en la última semana (-0.43%) y registró una baja más pronunciada en el último año (-6.38%), señalando una tendencia de depreciación.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 4.92%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.34%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Si tomamos como referencia el dato de 1, podemos observar que en este periodo la moneda ha ido incrementando su valor frente al dólar, lo que sugiere un fortalecimiento favorable.

En contraste, si el dato de 0 fuera negativo, indicaríamos una tendencia a la baja, lo que afectaría negativamente la estabilidad económica. Actualmente, el análisis sugiere que el Peso dominicano sigue una tendencia alcista, lo que podría generar confianza en los inversionistas.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 15 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.