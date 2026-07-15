En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 15 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8714. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.8%.

En la última semana, la cotización del euro cayó -0,47%, mientras que en el último año subió 2,75%, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.58%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, fortaleciendo su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La tendencia estable, con un dato de -1 igual a 0, indicaría que el Euro ha mantenido su valor sin cambios significativos.

Analizando esta tendencia, podemos concluir que el Euro está ganando confianza entre los inversores en comparación con los días previos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.