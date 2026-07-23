Al cierre de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 57.95. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.09%.

En la última semana, la cotización del peso dominicano registró una variación de -0.60% y en el último año acumula -6.78%, evidenciando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.30%, que es menor que la volatilidad anual del 11.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días pasados, el movimiento ascendente sugiere una mayor confianza en la economía local.

Este crecimiento puede estar influenciado por diversos factores como la estabilidad económica y la inversión extranjera. Analizando esta tendencia, parece que el Peso dominicano podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones favorables en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.