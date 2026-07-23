En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7511 este jueves, 23 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.45% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina avanzó 4.94%, mientras que en el último año retrocedió 0.50%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.85%, es menor que su volatilidad anual del 6.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, lo que sugiere un aumento gradual en su valor en relación con otras divisas. Este repunte se ha observado de manera constante, indicando un incremento en la confianza de los inversores.

Dicha tendencia puede ser interpretada como una señal favorable para la economía del Reino Unido, lo que podría atraer más inversiones y contribuir a un crecimiento sostenido. Sin embargo, es importante monitorear los factores externos que podrían afectar este comportamiento en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.