Al cierre de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8789. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.23%.

En el mercado del Euro, la cotización subió 58.37% en la última semana y 289.16% en el último año, reflejando una tendencia claramente alcista.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.18%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, reflejando un aumento constante en su valor frente a otras divisas. Este comportamiento sugiere una mayor confianza en la economía europea y un posible fortalecimiento del Euro en el mercado internacional.

Analizando esta tendencia, es posible que los inversores estén anticipando una mejora en los indicadores económicos de la Eurozona, lo que podría continuar impulsando el valor de la moneda en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.