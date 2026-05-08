El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Escorpio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 8 de mayo de 2026. Para Escorpio, si algo no sale como se esperaba, resulta útil aflojar la expectativa. Al bajar la exigencia, el ánimo respira y la perspectiva se aclara. Al soltar lo que duele, a menudo se ve que la preocupación era menor. Con menos ruido interno, el día avanza con serenidad. Escorpio, este 2026-05-08 en el trabajo podrías sentir desánimo al ver que algo no sale como esperabas; las expectativas no serán las mejores, pero si sueltas lo que te hace sufrir y te enfocas en lo esencial, descubrirás que no hay motivos reales para tanto quebradero de cabeza: despierta, reajusta tu plan y avanza con calma. Hoy, las personas de Escorpio podrían sentirse desanimadas en el amor al comprobar que algo no sale como esperaban. Conviene soltar lo que duele y bajar las expectativas: no hay motivos reales para tanto quebradero de cabeza. Durante este día serán más compatibles con Cáncer, que aporta empatía y calma para ordenar las emociones. Con ese refugio emocional, podrán reenfocar la relación sin presiones. Para Escorpio, los números de la suerte "82, 43, 63, 74" sirven para elegir fechas, tomar decisiones y tentar la fortuna en proyectos y sorteos. Escorpio, si el desánimo te pesa, detente, respira y reajusta expectativas: un paseo breve y hablar con alguien de confianza te ayudará a soltar lo que te hace sufrir.