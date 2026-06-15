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Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este lunes, 15 de junio de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 682,32 pesos colombianos.
En la última semana, la cotización del Real cayó -1.02% y en el último año acumula un descenso de -5.85%, lo que indica una tendencia bajista reciente.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.38%.
En las últimas dos sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.
Además,
En los últimos 10 días, el Real empezó estable, encadenó un breve impulso alcista, alternó movimientos y terminó con dos caídas seguidas, dejando un balance ligeramente negativo.
¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?
Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:
_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Analizar las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Pensar en cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.