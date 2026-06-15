Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 15 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 682,32 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real cayó -1.02% y en el último año acumula un descenso de -5.85%, lo que indica una tendencia bajista reciente.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.38%.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real empezó estable, encadenó un breve impulso alcista, alternó movimientos y terminó con dos caídas seguidas, dejando un balance ligeramente negativo.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: