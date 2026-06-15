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El Gobierno de Colombia ha considerado viable una reforma que aspira a optimizar la medición de la pobreza en el país. La finalidad es alcanzar una distribución más equitativa y eficiente de los recursos, aunque su ejecución dependerá de la siguiente administración.

La propuesta se presenta en medio de críticas acerca de la fiabilidad del sistema, especialmente debido a situaciones en las que ligeros cambios en la vida de un individuo provocan alteraciones en su categoría, lo que repercute en el acceso a asistencias económicas. Esta problemática ha sido identificada como una de las principales raíces de desigualdad en la distribución de subsidios.

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) podría afrontar una modificación estructural en Colombia. Así lo expuso el director de Prosperidad Social, quien advirtió sobre las ineficiencias en el método actual de clasificación de los hogares para acceder a subsidios.

Prosperidad Social: así planea reformar el Sisbén

Desde Prosperidad Social se ha indicado que el Sisbén enfrenta dificultades en su metodología de clasificación de los hogares, lo que ocasiona inconsistencias en la distribución de subsidios. De acuerdo al director de la entidad, se observa una considerable subjetividad y fluctuación en la evaluación de la pobreza.

Esto implica que circunstancias menores, como un ingreso temporal o una mejora puntual en las condiciones de vida, pueden alterar la categoría de una persona y excluirla de programas sociales. Esta situación ha sido objeto de críticas por no reflejar de manera fidedigna la realidad económica de los ciudadanos.

Sisbén se transforma para siempre: Prosperidad Social plantea reforma por fallas en subsidios.

Así cambiaría el Sisbén con la reforma

La intención de la propuesta de reforma es implementar criterios más objetivos para medir la pobreza, buscando evitar cambios bruscos en la clasificación de los hogares. Se busca que el sistema sea más consistente y que represente con mayor precisión las condiciones reales de las personas.

Asimismo, se procura eliminar situaciones en las que los beneficiarios pierden subsidios por ingresos ocasionales o mejoras temporales. A través de esta medida, el Gobierno pretende asegurar que la asistencia llegue efectivamente a quienes realmente la requieren, sin verse influenciada por variaciones temporales.

Cómo funciona hoy la clasificación oficial del Sisbén

La clasificación se divide de la siguiente manera:

Grupo A (A1 a A5): pobreza extrema.

Grupo B (B1 a B7): pobreza moderada.

Grupo C (C1 a C18): población vulnerable.

Grupo D (D1 a D21): población no pobre.

El Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grandes grupos, según sus condiciones socioeconómicas. Esta categorización permite al Estado identificar a los potenciales beneficiarios de programas sociales.

Esta estructura es la base para la asignación de subsidios como Renta Ciudadana, aunque ha sido cuestionada por su capacidad para reflejar la realidad de los hogares.

Sisbén 2026: actualización y cómo cambian los hogares

Durante este año, el Departamento Nacional de Planeación llevó a cabo una actualización del Sisbén mediante el cruce de datos con otras entidades estatales. Este procedimiento optimizó la exactitud de la información sobre ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

Como consecuencia, aproximadamente el 29,78 % de los hogares registrados experimentaron modificaciones en su clasificación. Este ajuste tiene como objetivo optimizar la focalización de los subsidios, no obstante, ha suscitado inquietudes entre aquellos que podrían verse desfavorecidos por la nueva categorización.

Los ciudadanos tienen la posibilidad de verificar su clasificación en el Sisbén mediante los canales oficiales que ha dispuesto el Gobierno. Este procedimiento es fundamental para determinar si se han realizado modificaciones a partir de la actualización de 2026 y si se conserva el acceso a subsidios.

Para llevar a cabo la consulta, es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial del Sisbén IV

Seleccionar la opción “Consultar tu grupo”

Elegir el tipo de documento

Ingresar el número de identificación

Verificar el resultado

En caso de que se presenten inconsistencias, se sugiere acudir a las oficinas del Sisbén para solicitar una revisión de la información a fin de evitar perjuicios en el acceso a programas sociales.