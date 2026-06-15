Se oficializó la emblemática compra de un patrullero oceánico de última generación: qué tecnología integra y cuándo se pondrá en operaciones.

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Colombia ha dado un paso fundamental en el fortalecimiento de su capacidad marítima mediante la incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Esta embarcación de última generación representa un hito significativo para la Armada Nacional y para la industria naval del país.

La embarcación fue desarrollada por el astillero estatal Cotecmar en Cartagena y fue presentada formalmente este año. Su finalidad es incrementar el espectro de operaciones en las regiones del Caribe y del Pacífico.

Este patrullero representa el cuarto OPV de la institución, marcando un hito al ser el primero diseñado y construido completamente en Colombia, tal como lo destacan diversas fuentes especializadas.

¿Cómo es el nuevo patrullero oceánico?

El ARC 24 de Julio se distingue por su excepcional modernidad al integrar un conjunto avanzado de capacidades que lo posicionan en la vanguardia de las plataformas marítimas de la región. Entre sus características más relevantes se pueden destacar los sistemas de navegación y vigilancia de largo alcance, así como sensores de última tecnología y equipos desarrollados para operar en períodos prolongados sin requerir apoyo logístico.

La embarcación presenta una eslora de 93 metros, con un desplazamiento cercano a 2665 toneladas y la capacidad para operar durante un periodo de hasta 40 días continuos, lo que le permite abarcar extensas áreas marítimas en misiones de patrullaje, control de tráfico, protección ambiental y combate al crimen transnacional. Adicionalmente, está preparada para llevar a cabo tareas de búsqueda y rescate, evacuaciones y ofrecer apoyo humanitario en situaciones derivadas de desastres naturales.

Colombia refuerza su capacidad marítima con el patrullero oceánico ARC 24 de Julio.

Cuándo entra en servicio el nuevo OPV colombiano

Según la información oficial compartida por entidades militares y medios especializados, el patrullero inició sus operaciones en abril de este año, luego de completarse los procedimientos de certificación, alistamiento y adiestramiento de su tripulación, entre otras pruebas.

Con esta incorporación, Colombia no solo añade una nueva embarcación moderna a su flota, sino que también refuerza su capacidad para fabricar buques de alta complejidad en el país. Este progreso potencia la industria naval nacional y allana el camino hacia nuevos desarrollos estratégicos.