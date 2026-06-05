Este viernes, 5 de junio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.146,47 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro retrocedió -3.30% y en el último año acumuló una caída de -12.10%, señalando una tendencia bajista sostenida.

El precio del día. engin akyurt

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 36.99%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las últimas 2 sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro estuvo volátil, con seis alzas y cuatro caídas, sin estabilidad y cerró con impulso alcista tras dos subidas consecutivas.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los dos días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar un aumento en la confianza del mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 5 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4146.4702 pesos colombianos, deberán pagar 414647.02 pesos colombianos; 200 euros costarán 829294.04 pesos colombianos y 500 euros, 2073235.10 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra o vende euros solo en bancos vigilados y casas de cambio autorizadas; compara la TRM, tasas y comisiones, lleva tu cédula y pide comprobante. Evita ofertas en redes o en la calle.

Para transferencias, usa plataformas reconocidas con seguridad activada, verifica datos del destinatario y nunca compartas claves. Si manejas efectivo, revisa la autenticidad de los billetes y conserva los recibos.