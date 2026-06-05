Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 5 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 702,26 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, que es del 17.44%, supera la volatilidad anual del 15.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En las últimas cuatro sesiones, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia bajista, con tres repuntes aislados y un día estable en medio y cerró el periodo con cuatro caídas consecutivas.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 5 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 70.225,75 pesos colombianos; 200 reales cuestan 140.451,50 pesos colombianos y 500 reales cuestan 351.128,74 pesos colombianos.