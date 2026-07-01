Rusia quiere convertir a estos países de América Latina en potencias y los apoyará con la última tecnología (Fuente: EFE/EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / POOL)

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En un contexto internacional caracterizado por la reconfiguración de alianzas y tensiones geopolíticas, la propuesta fue presentada en un evento significativo del sector en Brasil. Esta acción se alinea con una estrategia más amplia de Rusia que busca mantener vínculos técnicos y comerciales con países de América Latina.

En consonancia con este enfoque, la iniciativa se dirige a países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil. Su objetivo es facilitar el diálogo con gobiernos y empresas del sector, promoviendo así el avance de proyectos a largo plazo vinculados a la producción y el desarrollo de tecnología militar.

Rusia ha reafirmado su posición en el debate regional sobre defensa e industria militar, mediante la presentación de una propuesta de cooperación tecnológica. Esta propuesta tiene como propósito fortalecer las capacidades locales a través de esquemas de colaboración industrial, en un ambiente de creciente competencia global.

Rusia impulsa la cooperación tecnológica en la defensa de América Latina

La participación rusa en la feria LAAD 2025 fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la entidad estatal encargada de las exportaciones de armamento de Rusia, evento que tuvo lugar en Río de Janeiro y se considera la principal exposición de defensa y seguridad en América Latina.

El director general, Alexander Mikheev, explicó que el propósito de esta participación fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con naciones de América Latina. Esta propuesta incluye asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de diversos sistemas militares, involucrando a empresas locales.

Rosoboronexport destacó que dicha cooperación responde a la aspiración de varios países de lograr una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus industrias de defensa.

Las áreas de colaboración propuestas por la compañía incluyen:

Armas pequeñas y armamento ligero .

Vehículos aéreos no tripulados (drones) .

Armas de precisión .

Vehículos blindados .

Equipos y plataformas navales.

Rusia quiere convertir a estos países de América Latina en potencias y los apoyará con la última tecnología (Fuente: archivo - EFE) Fuente: EPA/SPUTNIK / POOL Alexander Kazavov / Sputnik / Kremlin Pool

LAAD en Brasil: impulso regional al desarrollo industrial en América Latina

Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo encuentros con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otras naciones de América Latina. A pesar de que su estand resultó ser más modesto en comparación con otros fabricantes internacionales, la compañía aprovechó el espacio para realizar reuniones privadas y presentaciones técnicas.

En la exhibición, se expusieron réplicas de diversos sistemas considerados de relevancia para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos incluidos en el catálogo exportable de la industria militar rusa.