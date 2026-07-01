Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 1 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 660,48 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.49%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.35%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real mostró volatilidad con cinco alzas, cuatro bajas y un día sin cambios, lo que sugiere un sesgo ligeramente alcista pese a la alternancia.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: