La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 1 de julio de 2026 en México es de 17.54 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.31%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.55 pesos y un mínimo de 17.47 pesos.

En la última semana el Dólar varió -0.39% y en el último año -7.12%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró una clara tendencia alcista: 7 alzas y 3 retrocesos, con un tramo de tres subidas seguidas y un cierre con dos avances, sin días estables.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.98%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.52%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a 0. En los últimos dos días, ha habido un aumento constante en su valor, lo cual ha generado un ambiente de optimismo entre los inversionistas.

Este crecimiento sostenido puede reflejar un fortalecimiento de la economía local o una mayor demanda de la moneda estadounidense en el mercado internacional.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.