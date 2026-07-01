Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 1 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.893,06 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 3.94%, pero en el último año acumula -15.60%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 40.74%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 18.49%.

En las últimas 2 sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, predominó la tendencia alcista: más avances que retrocesos, volatilidad inicial, breve bache intermedio y repunte marcado en la recta final.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría indicar una recuperación en los mercados o una mayor confianza de los inversores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 1 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3893.0601 pesos colombianos, es de 389306.01 pesos; comprar 200 euros cuesta 778612.02 pesos y 500 euros, 1946530.05 pesos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra o vende euros solo en bancos, casas de cambio y plataformas autorizadas en Colombia. Verifica vigilancia de la Superfinanciera o autorización de la DIAN y compara su tasa con la TRM y comisiones.

Evita la calle y grandes montos en efectivo; usa transferencias seguras, pide comprobante y lleva tu identificación. Para montos altos, cumple los requisitos de verificación y reportes antilavado.