La pensión en Colombia es uno de los objetivos financieros más importantes para millones de trabajadores que durante décadas aportan al sistema con la expectativa de asegurar ingresos en la vejez. El modelo vigente contempla varios mecanismos de protección para los afiliados, entre ellos la pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia. De acuerdo con la información oficial del sistema, la pensión de vejez garantiza un ingreso cuando el trabajador cumple los requisitos de edad y semanas cotizadas. Colpensiones explica que este derecho busca asegurar estabilidad económica tanto para el afiliado como para su núcleo familiar una vez termina la vida laboral. El Sistema General de Pensiones también contempla beneficios adicionales cuando el afiliado supera el número mínimo de semanas exigidas. En estos casos, el valor de la mesada puede incrementarse progresivamente según la cantidad de aportes realizados a lo largo de la vida laboral. Actualmente, los hombres deben cumplir con 62 años de edad y 1.300 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez. En el caso de las mujeres, la edad de retiro es de 57 años y el número de semanas exigidas para 2026 se ubica en 1.250, cifra que continuará reduciéndose gradualmente en los próximos años. Cuando un trabajador supera ese mínimo de aportes, el sistema establece un mecanismo que permite aumentar el monto final de la pensión. Esto significa que el tiempo adicional cotizado puede traducirse en una mesada más alta. Las autoridades explican que el aumento en la mesada se calcula con base en las semanas que exceden el requisito mínimo bajo las siguientes condiciones: Este incremento se aplica progresivamente mientras el afiliado continúe aportando al sistema. El mecanismo busca reconocer a quienes permanecen más tiempo vinculados laboralmente. La normativa vigente también fija un techo para el crecimiento de la pensión dentro del sistema: Estas reglas forman parte de la estructura que regula el cálculo de las pensiones en Colombia y determinan cómo el tiempo de cotización impacta directamente en el ingreso que recibirá el jubilado.