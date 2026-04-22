El Ministerio del Trabajo precisó los alcances de la transición normativa establecida por la reforma laboral en materia de recargos por trabajar en días de descanso obligatorio. A partir de julio de 2026 el recargo por laborar en domingos o festivos subirá al 90% sobre el salario ordinario. Según compartió Portafolio, este ajuste forma parte de un proceso de incremento gradual que arrancó en julio de 2025, cuando el recargo se fijó en el 80%, y que tiene como punto de llegada el 100% en 2027, con el objetivo de unificar los beneficios laborales entre los sectores público y privado. Para liquidar correctamente estas jornadas, los empleadores deben tener en cuenta tres factores: el valor del descanso dominical ordinario, el costo de las horas efectivamente trabajadas y el recargo adicional vigente según la etapa de la ley. Bajo el esquema actual del 80%, un trabajador percibe el equivalente al 1,80% de su valor base diario; con el nuevo recargo del 90%, esa proporción aumentará, mejorando los ingresos de quienes cumplen jornadas en días no convencionales. El Ministerio aclaró que sus directrices funcionan como una guía técnica, pero que la facultad para declarar derechos individuales en casos de disputa corresponde exclusivamente a los jueces de la República. La norma distingue dos situaciones según la frecuencia con que un trabajador presta servicios en días no laborales. Se considera labor ocasional cuando se trabaja en dos o menos domingos o festivos al mes: en ese caso, el empleado puede elegir entre cobrar el recargo económico o tomar un día de descanso compensatorio remunerado. Si opta por el descanso, la empresa igualmente debe pagar un adicional del 0,80% sobre la nómina mensual. Cuando se trata de labor habitual -es decir, tres o más domingos o festivos en el mismo mes- la empresa está obligada a otorgar un día de descanso compensatorio remunerado en la semana siguiente. Ese descanso no reemplaza el pago: el trabajador conserva ambos beneficios de manera independiente. De manera simultánea al ajuste en los recargos, en julio de 2026 también entrará en vigor la reducción de la jornada máxima legal a 42 horas semanales. Esta medida obliga a las empresas a revisar en profundidad sus sistemas de nómina, ya que la disminución de horas modifica directamente la fórmula para calcular el valor de la hora ordinaria. La convergencia de ambas reformas representa un desafío operativo considerable para los empleadores, que deberán adaptar sus procesos de liquidación antes de que los cambios comiencen a regir.