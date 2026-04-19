Los trabajadores asalariados en Colombia cuentan con derechos y beneficios que muchas veces desconocen por falta de información. Uno de los aportes más importantes que realizan las empresas mensuales es el pago a las entidades encargadas del bienestar familiar. Estos recursos se agrupan en fondos gigantescos que luego se devuelven a los ciudadanos a través de servicios de recreación, educación y, sobre todo, soluciones habitacionales. Con la llegada del nuevo año y el aumento del salario mínimo legal, todas las ayudas económicas vinculadas a este indicador han sido ajustadas al alza. Esto representa una excelente noticia para miles de empleados que están buscando la manera de independizarse o de dejar de pagar arriendo, ya que el dinero disponible para apoyarlos en la compra de finca raíz ha alcanzado cifras históricas. El subsidio de vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar está dirigido exclusivamente a sus afiliados activos. Para tener derecho al desembolso máximo, equivalente a 30 salarios mínimos mensuales vigentes (cerca de 52,5 millones de pesos en 2026), los ingresos totales del hogar no pueden superar los dos salarios mínimos. Si la familia gana entre dos y cuatro salarios, la ayuda se reduce a 20 salarios mínimos. El principal requisito para que la solicitud sea aprobada es que ninguno de los miembros del grupo familiar sea propietario de una vivienda en el territorio nacional. Tampoco pueden haber sido beneficiarios de otros subsidios de vivienda entregados por el Estado en el pasado. Además, el trabajador debe demostrar que la empresa donde labora se encuentra al día con los aportes parafiscales correspondientes. Las entidades también contemplan modalidades de ayuda para aquellas personas que ya poseen un terreno y desean edificar su casa desde cero. Si el trabajador tiene un lote a su nombre que está libre de embargos o hipotecas, puede postularse para recibir un subsidio destinado específicamente a la construcción en sitio propio. En este caso, el desembolso es de 18 salarios mínimos para zonas urbanas. Si el terreno se encuentra ubicado en una zona rural, el monto del apoyo económico puede llegar hasta los 70 salarios mínimos, superando los 122 millones de pesos. Es indispensable que el lote cuente con acceso a servicios públicos básicos y vías de comunicación, y que los planos de construcción sean aprobados previamente por las autoridades municipales competentes para garantizar la seguridad de la obra. Aunque ambos mecanismos buscan el mismo fin, su origen y administración son completamente distintos. Los recursos de las cajas provienen del 4% que aportan mensualmente las empresas privadas y públicas sobre la nómina de sus empleados. Por lo tanto, es un derecho exclusivo de los trabajadores del sector formal. En cambio, los programas del Ministerio de Vivienda se financian con los impuestos de todos los ciudadanos a través del Presupuesto General de la Nación. Esta diferencia permite que, bajo ciertas reglas, ambos beneficios se puedan sumar en la modalidad de concurrencia. Sin embargo, el trámite inicial siempre debe realizarse primero ante la entidad compensatoria antes de buscar el respaldo adicional del Estado.