En Colombia, la declaración de la renta es una tema fundamental para los contribuyentes. Cada año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece criterios específicos para determinar quiénes deben cumplir con esta obligación fiscal. Entender estos criterios es esencial para evitar sanciones y asegurar el cumplimiento de la normativa fiscal. ¿Cómo averiguar si tengo que declarar renta en la DIAN? La declaración de renta es un proceso anual en el que los ciudadanos deben informar a la DIAN sobre sus ingresos, patrimonio y demás movimientos económicos durante el año anterior. Este proceso permite a las autoridades fiscales calcular si una persona debe pagar impuestos adicionales o si ya ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Para averiguar si debes declarar renta en la DIAN, ten en cuenta los próximos pasos y requisitos: 1. Ingresar a https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/ y completar los datos requeridos. 1. También puedes acceder a la página web de DIAN, donde debes iniciar sesión o crear un usuario. 2. Seleccionar la opción “Consulte si debe declarar renta digitando su número de cédula aquí”. 3. Ingresar su número de cédula, fecha de nacimiento y de expedición de la cédula. 4. DIAN informará automáticamente si debes declarar renta o no. Este año, y como sucede siempre, los plazos y las condiciones están regulados por la DIAN, que establece los parámetros de la renta que los contribuyentesdeben informar: Aquellos con ingresos anuales superiores a 1.400 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $73.323.600 en 2026, deberán presentar la declaración de renta ante la DIAN, deben presentar su declaración de renta.Quienes tengan un patrimonio bruto superior a 4500 UVT ($235.683.000 en 2026) o consumos y movimientos financieros que superen 1400 UVT ($73.323.600) también están obligados a declarar renta ante la DIAN. Por otro lado, aquellos con ingresos brutos anuales inferiores a 1400 UVT, un patrimonio menor a 4500 UVT o movimientos financieros por debajo de 1400 UVT no están obligados a presentar la declaración de renta. Además, existen exenciones adicionales como los aportes a fondos de pensiones y las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades.