El programa Colombia Mayor, impulsado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), confirmó la fecha de pago correspondiente al tercer ciclo del año 2026 para los adultos mayores beneficiarios del subsidio. La transferencia económica forma parte de la política social del Gobierno colombiano destinada a apoyar a personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con una pensión. Con el avance del calendario de pagos, miles de beneficiarios comienzan a consultar cuándo podrán acceder al nuevo desembolso y cuáles son las condiciones necesarias para mantener el subsidio activo. De acuerdo con información difundida por el portal Wintor ABC, el director del Departamento para la Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que el tercer ciclo de pagos comenzará el 27 de marzo de 2026. En este ciclo se continuará entregando el subsidio de 230.000 pesos mensuales, una ayuda económica destinada a cubrir necesidades básicas de los adultos mayores que no cuentan con ingresos estables. El inicio de este pago permitirá que los beneficiarios registrados en el programa puedan acercarse a los puntos habilitados para recibir la transferencia según el calendario que establezcan los operadores de pago en cada región. Para acceder al programa y mantenerse como beneficiario, los adultos mayores deben cumplir con ciertas condiciones establecidas por Prosperidad Social. Entre los principales requisitos se encuentran: Estos criterios buscan garantizar que el apoyo económico llegue a las personas que realmente lo necesitan dentro del sistema de protección social del país. El programa Colombia Mayor ha ampliado su cobertura en distintas regiones del país durante los últimos años. Según declaraciones del director del DPS citadas por Wintor ABC, en lugares como San Andrés se registró un incremento en el número de beneficiarios, pasando de 1.350 a 1.649 adultos mayores vinculados al programa. Este crecimiento refleja el esfuerzo institucional por ampliar el alcance del subsidio y garantizar que más personas mayores en condición de vulnerabilidad puedan acceder a un apoyo económico periódico. En algunos casos pueden presentarse dificultades para retirar el subsidio, por ejemplo cuando el beneficiario cambia de residencia o tiene inconvenientes para acudir al punto de pago asignado. Ante estas situaciones, el programa contempla procesos de traslado o actualización de datos, que permiten a los adultos mayores mantener su acceso al subsidio sin perder el beneficio. Las autoridades también continúan realizando controles para evitar irregularidades en las bases de datos y asegurar que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos.