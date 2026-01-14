Renta Ciudadana es uno de los principales programas de Prosperidad Social (Fuente: archivo).

Renta Ciudadana, uno de los auxilios más demandados para las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad, entregará en el mes de enero un bono de $550.000 a millones de hogares en Colombia. Un segmento específico se verá beneficiado.

Se trata del primer ciclo de 2026, el cual se distribuirá cada 45 días hasta fin de año. Entre los grupos prioritarios se encuentran las madres cabeza de hogar. Para acceder al bono basta con completar dos pasos muy sencillos.

Renta Ciudadana: pasos para reclamar el bono de $550.000

Según Prosperidad Social, los importes de los bonos de este año ascienden hasta $500.000 COP y se entregarán mensualmente. Para acceder al auxilio, solo se requiere ingresar al portal web y completar la información solicitada.

Ingresar al portal oficial de Renta Ciudadana. Seleccionar la opción "Verifique aquí si su hogar es beneficiario“. Ingresar tipo y número de documento, y fecha de nacimiento. Completar la verificación de seguridad y consultar el resultado.

Otros segmentos que se benefician del programa de apoyo económico

Desde sus inicios, el subsidio alcanza a:

Hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Familias con niños y niñas en primera infancia.

Hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado.

Madres cabeza de hogar.

Prosperidad Social | Cuándo inicia el pago de enero

Los pagos de Renta Ciudadana se realizan de forma mensual, según el calendario oficial del programa. De acuerdo con el esquema vigente, los giros se efectúan durante la primera quincena de cada mes, directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios.

En cada etapa de pago se recomienda que los participantes del programa sigan atentos a los comunicados oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario para garantizar el acceso oportuno a los recursos.

Requisito indispensable para seguir recibiendo Renta Ciudadana

Mantener actualizada la información en el Sisbén es un requisito clave para que los hogares continúen recibiendo los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Esto incluye verificar datos personales, dirección, composición del hogar y situación socioeconómica.

Prosperidad Social utiliza esta base de datos para definir la permanencia de los beneficiarios y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los requieren. Quienes no actualicen su información corren el riesgo de salir de la focalización de los subsidios.