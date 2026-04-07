El Departamento de Prosperidad Social realiza en abril de 2026 un nuevo giro del programa Colombia Mayor, una ayuda económica destinada a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. En medio de la difusión de información en redes y medios, surgieron dudas sobre un supuesto pago de $100.000 para quienes presenten ciertos documentos. Estos giros de Colombia Mayor, en algunos casos, pueden alcanzar los $100.000 mensuales dependiendo del beneficiario y del municipio donde reside. Se trata de un apoyo que busca garantizar un ingreso básico a personas que no cuentan con pensión. En este contexto, es clave entender quiénes reciben este pago en abril de 2026, qué requisitos deben cumplir y cómo consultar si se es beneficiario. La información permite evitar confusiones y acceder correctamente a los recursos disponibles. El pago de $100.000 está dirigido a los beneficiarios del programa Colombia Mayor, específicamente a adultos mayores que no cuentan con pensión y que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad. Estos ciudadanos deben estar previamente inscritos y aprobados dentro del programa para poder recibir el giro. Además, se prioriza a las personas clasificadas en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponden a pobreza extrema y pobreza moderada. No obstante, el acceso depende de la disponibilidad de cupos y de los criterios de focalización establecidos por el Gobierno, por lo que no todos los adultos mayores reciben este monto. La cifra de $100.000 ha generado dudas porque ha sido difundida como si se tratara de un nuevo beneficio entregado por Prosperidad Social. En realidad, este valor corresponde al monto aproximado que reciben algunos beneficiarios de Colombia Mayor en determinados municipios o condiciones específicas. Esto significa que no se trata de un pago adicional ni de un bono extraordinario. Es simplemente el valor del subsidio regular dentro del programa, el cual puede variar según la ubicación del beneficiario y las decisiones de política social vigentes. Para ser beneficiario de Colombia Mayor no basta con presentar documentos de manera puntual. Es necesario cumplir un proceso de inscripción y validación ante las autoridades correspondientes, generalmente a través de las alcaldías municipales. Entre los documentos y requisitos más comunes se encuentran: Estos elementos permiten evaluar la situación del solicitante y determinar si puede ser incluido dentro del programa social. Los ciudadanos que deseen verificar si reciben el giro de abril de 2026 pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Prosperidad Social. La consulta permite confirmar si el beneficiario está activo en el programa y si tiene un pago disponible. El proceso consiste en ingresar al portal oficial, digitar el número de cédula y revisar el estado del beneficio. También es posible acudir a puntos de atención o alcaldías locales para obtener información detallada sobre el subsidio. El pago de Colombia Mayor se realiza de manera periódica y escalonada durante el mes, según el cronograma definido por Prosperidad Social. Esto significa que no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día, sino que se distribuye en diferentes fechas. Por esta razón, se recomienda a los beneficiarios estar atentos a los anuncios oficiales y verificar constantemente su estado. De esta manera, podrán reclamar el subsidio sin inconvenientes y aprovechar el apoyo económico destinado a la población adulta mayor en Colombia.