Banco Agrario reparte $230.000 a estas cédulas: consulte cómo recibir el bono de diciembre

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció que desde el 4 de diciembre se estarán efectuando los pagos correspondientes al sexto ciclo de Renta Ciudadana en todo el país. Este programa entrega apoyos económicos que superan los 220.000 pesos, orientados a hogares en situación de vulnerabilidad registrados en el Sisbén IV.

Según la información divulgada por Wintor ABC, el Banco Agrario de Colombia continúa como operador principal para la entrega de los recursos, en coordinación con entidades aliadas como SuperGiros, Movii y Efecty.

Los beneficiarios deben consultar su estado de pago a través del portal oficial y presentarse con la documentación requerida por el Gobierno Nacional.

Renta Ciudadana pagará su nuevo ciclo del 4 al 21 de diciembre.

Renta Ciudadana: cómo verificar en línea si hace parte de los beneficiarios

La manera más rápida de confirmar si un hogar está incluido en el nuevo ciclo de Renta Ciudadana 2025 es realizar la consulta directamente con la cédula. Para ello, el DPS habilitó una sección específica en su página web, a la cual Wintor ABC remite a los beneficiarios mediante el enlace oficial.

Pasos para consultar con cédula:

Acceder al portal oficial del DPS: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

Elegir la opción “Consulta con tu cédula” .

Ingresar el número de documento y validar la información requerida.

El sistema indicará si el hogar fue seleccionado , la fecha de pago estimada y el operador asignado para el retiro.

Esta consulta es completamente gratuita, no necesita intermediarios y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Cómo saber si ya está mi giro de Renta Ciudadana?

Los beneficiarios del programa pueden consultar si su giro ya fue depositado directamente desde las plataformas oficiales de pago. Los canales habilitados son:

Banco Agrario de Colombia

SuperGiros y sus puntos autorizados

Efecty, Movii y corresponsales bancarios

Pasos para verificar el giro:

Ingresar al sitio o aplicación del operador designado. Elegir la opción “Consultar giros” o “Renta Ciudadana”. Ingresar el número de cédula y validar los datos. Revisar si el dinero ya está disponible y el punto autorizado para el retiro.

El DPS recomienda no compartir información personal con terceros y evitar páginas falsas que prometen acelerar los pagos. Los giros se entregan únicamente por los operadores oficiales del Estado.

Documentos requeridos para recibir el pago del Banco Agrario

Para cobrar el incentivo de Renta Ciudadana, los beneficiarios deben presentar los siguientes documentos ante el Banco Agrario o el punto de pago autorizado:

Cédula de ciudadanía vigente.

Registro en el Sisbén IV, actualizado y validado.

Certificado de no duplicidad de subsidios, que confirme que el beneficiario no recibe otras ayudas del Estado.

Estos documentos son indispensables para mantener la elegibilidad dentro del programa y garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

Fechas del sexto ciclo de pagos de Renta Ciudadana

El sexto ciclo de pagos se desarrollará desde el 4 hasta el 21 de diciembre, con montos que van desde 220.000 hasta 500.000 pesos, dependiendo del número de integrantes del hogar y el grupo Sisbén.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto informando la fecha y el punto de cobro asignado según su operador.