El Banco Agrario comenzó la entrega del incentivo de $230.000 pesos correspondiente al ciclo de diciembre para los beneficiarios del programa Colombia Mayor. La entidad habilitó el calendario de pagos por cédula y recordó los requisitos para reclamar el bono antes de que finalice el mes.

Este apoyo económico, administrado por Prosperidad Social y dispersado a través del Banco Agrario, está dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad que no cuentan con pensión ni ingresos estables.

En diciembre, el número de beneficiarios aumentó y varias ciudades activaron horarios especiales para facilitar el cobro.

Calendario de pago por cédula para recibir los $230.000

El Banco Agrario organizó la entrega del bono de diciembre de acuerdo con el último dígito de la cédula. El objetivo es evitar congestiones en los puntos autorizados y garantizar que todos los beneficiarios puedan reclamar el subsidio de manera ordenada.

Los pagos se realizan de forma escalonada y cada adulto mayor debe asistir únicamente el día que corresponde a su número de documento.

Quiénes pueden recibir el bono de $230.000 en diciembre

El incentivo de diciembre está dirigido a:

Personas mayores inscritas en Colombia Mayor

Adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad.

Beneficiarios que cumplieron el proceso de verificación del programa.

Ciudadanos que no cuentan con una pensión ni ingresos superiores al salario mínimo.

Las personas que superen la verificación o se encuentren suspendidas por inconsistencias deberán actualizar sus datos ante Prosperidad Social para volver a recibir el beneficio.

Cómo reclamar el pago en el Banco Agrario

Los beneficiarios pueden retirar el bono de diciembre de las siguientes maneras:

En ventanilla del Banco Agrario, presentando la cédula original.

En corresponsales bancarios y aliados autorizados , según el listado oficial de la entidad.

Con acompañamiento de un tercero autorizado mediante carta de poder simple, únicamente para adultos mayores con movilidad reducida.

El Banco Agrario recomienda verificar previamente el punto de pago disponible en el municipio para evitar desplazamientos innecesarios.

Requisitos para recibir el subsidio de diciembre

Para reclamar el pago, el beneficiario debe:

Presentar la cédula de ciudadanía original.

Verificar que se encuentra activo en el programa Colombia Mayor.

Acudir en la fecha establecida según el cronograma oficial

Mantener actualizados los datos personales ante Prosperidad Social.

Quienes no cobren dentro del plazo fijado por el Gobierno podrían quedar suspendidos en el siguiente ciclo.

Cómo consultar si tiene el pago disponible

Los adultos mayores pueden revisar si ya tienen el incentivo cargado a su número de cédula mediante:

La línea nacional del Banco Agrario.

Los canales oficiales de Prosperidad Social.

Puntos de información habilitados en cada alcaldía municipal.

Es importante evitar intermediarios o páginas no oficiales, ya que el trámite es completamente gratuito.