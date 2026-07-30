Pensión de sobrevivientes en Colombia: cuáles son las condiciones para acceder al beneficio

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Con la llegada de la nueva reforma pensional a Colombia habrá grandes noticias para los retirados en todo el país. Aun así, también se impondrán nuevas restricciones que, por ejemplo, dificultarán acceder a una pensión por viudez.

La nueva ley transforma las condiciones para heredar una pensión de sobrevivencia . Uno de los cambios más controversiales afecta directamente a un grupo de beneficiarios que, bajo las reglas actuales, sí podían acceder a este derecho.

Con las nuevas disposiciones impulsadas por el Gobierno y avaladas por el Congreso, algunos ciudadanos quedarán completamente excluidos del sistema.

Quiénes pueden recibir una pensión de sobrevivencia

La reforma pensional en Colombia presenta modificaciones para establecer quienes podrán acceder al beneficio de la pensión de sobrevivencia o viudez. Deberán con los requisitos establecidos por las normativas vigentes.

Entre ellos se encuentran:

Cónyuge o compañero permanente que haya convivido con el fallecido al menos cinco años antes del deceso .

. Hijos menores de edad, o mayores de edad que estudien entre los 18 y 25 años.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, si dependían económicamente.

Padres del fallecido, pero solo si demostraban dependencia económica.

Hermanos con invalidez que también dependieran económicamente.

Reforma pensional: ¿se podrán acumular pensiones?

Una vez aprobada e implementada la reforma pensional, ningún colombiano podrá recibir más de una pensión del régimen contributivo o subsidiado. Esto significa que las personas que cobran una pensión por invalidez y otra por vejez deberán optar por una sola.

La decisión del Gobierno busca cerrar brechas históricas en el sistema y frenar el doble gasto público, redireccionando esos recursos hacia el Pilar Solidario, que apoya a adultos mayores sin ingresos.

Pensión de sobrevivientes en Colombia: cuáles son las condiciones para acceder al beneficio

¿A quiénes afectaría la eliminación de la doble pensión?

Invalidez y vejez: una sola pensión permitida

Quienes actualmente reciben una pensión por invalidez y también cumplen los requisitos para la de vejez, ya no podrían mantener ambas. Deberían seleccionar la opción que represente el mayor beneficio económico o estabilidad mensual.

Pensión familiar no podría sumarse con sobrevivientes

Las personas que acceden a una pensión familiar, diseñada para hogares vulnerables, ya no podrían combinarla con pensiones de sobrevivencia u otras mesadas. La nueva ley prohibiría expresamente estas combinaciones para evitar duplicación de subsidios.

Dos pensiones del mismo régimen

Aquellos que, por trayectorias laborales o situaciones especiales, recibían dos pensiones dentro del mismo régimen contributivo, deberían quedarse solo con una. Solo se mantendrían excepciones limitadas, como pensiones por riesgos laborales, cuando no se superpongan con otras mesadas.

Qué busca el Gobierno con este cambio en el sistema pensional

La eliminación de la doble pensión respondería a una lógica de eficiencia fiscal y justicia social. El Ejecutivo sostiene que permitir mesadas dobles beneficiaría a una minoría en perjuicio de millones de adultos mayores que no tienen ningún ingreso en la vejez.

Según el Ministerio de Trabajo, el dinero que se ahorre con esta medida sería canalizado hacia Colpensiones, que ahora concentrará los aportes en una cuenta unificada, y hacia el fortalecimiento del Pilar Solidario, con el objetivo de ampliar la cobertura pensional en Colombia.

¿Hay formas legales de aumentar la pensión sin doble mesada?

Aunque ya no sería posible cobrar dos pensiones, los ciudadanos aún tendrían caminos para mejorar el monto mensual que recibirán al jubilarse: