Prosperidad Social inició un nuevo ciclo de pagos del programa Renta Joven.

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El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que desde el 19 de mayo comenzó la entrega del ciclo 2 de 2026 de Renta Joven, con el que más de 52.000 jóvenes reciben transferencias económicas que pueden alcanzar los $400.000 pesos colombianos, dependiendo del incentivo asignado.

Este nuevo desembolso incluye pagos pendientes y apoyos correspondientes a matrícula universitaria y formación del SENA. Además, la entidad anunció un cambio importante: los giros ya no se realizan a través del Banco Agrario, sino mediante SuperGIROS y SuRed, operadores habilitados para este ciclo.

¿Quiénes reciben el pago de Renta Joven de hasta $400.000 en mayo de 2026?

El pago del ciclo 2 de 2026 está dirigido a estudiantes que hacen parte activa del programa Renta Joven y que cumplan con las validaciones del Departamento para la Prosperidad Social. En esta entrega se incluyen:

Estudiantes de instituciones de educación superior que reciben incentivo por matrícula del semestre 2025-2.

Jóvenes del SENA con apoyos correspondientes a octubre y noviembre de 2025.

Beneficiarios con pagos pendientes del ciclo 6 de 2025 que no se pudieron entregar.

Participantes con rechazos en Daviplata que ahora podrán cobrar mediante giro.

Ya comienzan los pagos de Renta Joven: cómo saber si soy beneficiario de 400.000 pesos colombianos.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Joven y tengo giro disponible?

Los jóvenes pueden verificar si tienen pago disponible ingresando al portal oficial habilitado por Prosperidad Social. Allí se consulta con número de documento si hay giro activo.

Consulta aquí si eres beneficiario:

https://rentajoven-qa.prosperidadsocial.gov.co/

Para validar el pago debes:

Ingresar al enlace oficial de consulta. Digitar tipo y número de documento. Verificar si tienes algún incentivo disponible. Revisar modalidad de pago asignada. Confirmar el operador y municipio de cobro.

Si el sistema muestra giro disponible, el dinero podrá reclamarse dentro del plazo establecido.

¿Desde cuándo pagan Renta Joven y hasta qué fecha se puede cobrar?

El Departamento para la Prosperidad Social informó que los pagos del ciclo 2 de 2026 se realizan:

Inicio: 19 de mayo de 2026

Fin: 28 de mayo de 2026

Durante este periodo, los beneficiarios pueden reclamar el incentivo económico en los puntos autorizados del nuevo operador asignado.

¿Dónde se cobra Renta Joven ahora que ya no paga Banco Agrario?

Prosperidad Social cambió los operadores para la modalidad de giro. Los pagos ahora se realizan mediante:

SuperGIROS

SuRed

Este cambio permite habilitar pagos pendientes y ampliar los puntos de entrega en todo el país. Los jóvenes sin cuenta bancaria activa pueden reclamar el dinero directamente en estos corresponsales.

¿Cuánto paga Renta Joven en este ciclo 2 de 2026?

El monto varía según el tipo de incentivo asignado, pero algunos beneficiarios pueden recibir hasta 400.000 pesos colombianos, dependiendo de:

Incentivo por matrícula

Permanencia académica

Formación SENA

Pagos acumulados pendientes

¿Qué hacer si no recibí el pago de Renta Joven?

La entidad informó que quienes tengan novedades o inconsistencias podrán gestionarlas para el siguiente ciclo. El proceso se realiza a través del Portal del Joven dentro de las fechas habilitadas.

Además, los participantes con pagos rechazados o pendientes podrán recibirlos por giro, siempre que cumplan las validaciones correspondientes.